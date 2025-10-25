Conmemoración de la independencia de Polonia en la región de Salto Grande

El 24 de octubre, la Asociación Civil Polska Concordia, que trabaja en la región de Salto Grande fomentando la difusión de la cultura polaca y el vínculo entre compatriotas, autoridades locales y el Estado de Polonia, inauguró la muestra “Monumentos Polacos – Patrimonio de la UNESCO” en el Museo Regional Palacio Arruabarrena, calle Entre Ríos 952, Concordia, Entre Ríos, Argentina, con el acompañamiento de la Embajada de Polonia en Buenos Aires y del Museo Regional Palacio Arruabarrena, y enriquecieron el evento prestigiosos miembros de la comunidad polaca en la región de Salto Grande, artistas y referentes de instituciones locales.

Las escuelas rurales invitadas, Escuela N.º 22 “Madre Patria” y Escuela N.º 19 “Juan Lavalle”, no pudieron asistir debido a la suspensión del traslado por fuerza mayor a causa de la tormenta. Sin embargo, un alumno de la Escuela N.º 22, acompañado por su mamá, y la directora Alba Lanner representaron a sus instituciones con orgullo.

Participaron la Sra. Bogna Ruminowicz, Encargada de Negocios a.i. de la Embajada de Polonia; la Presidenta de Polska Concordia, Sra. Silvia Sierak; la Directora del Museo Regional Palacio Arruabarrena, Sra Silvana de Sousa Frade; la docente de UTN, Arq Sra. Alejandra Bruno; y el profesor de Historia Sr. Federico Espil.

Durante el acto, el Sr. Pablo Bonet entregó a la Presidenta Sra Silvia Sierak una bandera ceremonial de la República Oriental del Uruguay, recibida como símbolo de integración y hermandad entre los pueblos.

Autoridades presentes: Sr. Pablo Bonet, Coordinador de Cultura de la Intendencia de Salto, ROU; Sr. Bruno Vairo, Publicidad y Comunicaciones, Intendencia de Salto, ROU; Sr. Alejandro Fruncieri, Coordinador de Museos y Patrimonio del Municipio de Concordia, Entre Ríos, Argentina; y Maestro en Música Oscar R. Bordagaray. Además contamos con la presencia del secretario General de la Seccional Concordia de la Unión Ferroviaria, Sr. Hugo Pezzarini.

La Asociación Civil Polska Concordia reafirma su compromiso con la educación, la cultura, la integración y la inclusión, demostrando la fuerza de la cooperación y el orgullo cultural en la región.