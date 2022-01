CONCORDIA:14 DE ENERO DE 2022 | CONCORDIA, DESTACADOS. LA FAMILIA DE ERIC VALDEZ DENUNCIA QUE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS PONE PALO EN LA RUEDA EN LA INVESTIGACIÓN

Miguel Ángel y Stela Maris son los padres del joven Eric Valdés, encontrado muerto en la Comisaría Segunda de la Ciudad de Concordia, el 4 de diciembre pasado. Los padres siguen afirmando que su hijo fue torturado por efectivos policiales de la Comisaría Segunda de Concordia. “Las fotos no nos dejan mentir”

Esta situación nos hace sospechar de cualquier intervención que la policía de Entre Ríos tenga en la causa y es por esto que se han presentado con abogados en la investigación penal en trámite. En ese sentido han solicitado la ampliación de las pericias sobre el cuerpo y que los estudios sean realizados por el cuerpo médico forense judicial de la Corte Suprema de Justicia.

Miguel Ángel y Stela Maris nos decían :“Que debido a las lesiones, golpes que tenía nuestro hijo, la situación en que fue encontrado sin vida, en una comisaria, es que solicitamos a la fiscal de la causa la exhumación del cadáver de Eric. La fiscal acepto ordenar las pruebas, pero sucede es que la ciudad de Concordia no cuenta con las instalaciones necesarias para conservar el cuerpo de nuestro hijo, ya que en la morgue judicial que se encuentra en el Hospital Felipe Heras no funcionan los equipos de refrigeración, según informo el medico forense de la policía, esto hace que una vez extraído el cuerpo de nuestro hijo no haya donde dejarlo”. Por lo cual el cuerpo se va descomponiendo y con ello la prueba en sí. “Todo favorece a ellos”.

Debido a esta situación insólita, la familia a través de los abogados pudo averiguar que la ciudad de Oro Verde cuenta con los equipos necesarios para poder conservar el cuerpo sin vida de Eric, como así también para que pueda realizarse una ampliación de la autopsia con propósito de poder ampliar la información y confirmar la existente.

Continuaban los padres: “Ahora el problema que nos surgió es que el Estado no cuenta con movilidad para realizar el traslado, esto nos da a pensar que realmente no quieren que se sepa la verdad, es sospechoso que el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos no cuenta con un móvil para poder trasladar el cuerpo de Eric a Oro Verde, y la única opción que nos ofrecieron es que paguemos el traslado, que son alrededor de $ 40.000, y la verdad que no tenemos esa plata. Para los medios dicen que van a poner todo a disposición pero la realidad es que no quieren o no tienen una camioneta para poder llevar el cuerpo de nuestro hijo a la ciudad de Oro Verde”. Los dichos a la prensa por la Ministra Rosario Romero que “Estamos a disposición de la Justicia para colaborar con la investigación”, solo lo dicen para quedar bien y se burlan de nosotros porque somos pobres.

“Las declaraciones de la Ministra Rosario Romero, dadas en concordia hace unos días, es una tomada de pelo para nosotros. Nuestro hijo fue torturado, de las fotos surgen los golpes y no puede decir que nada paso y que la policía no tiene nada que ver en esto”.

“Realmente la situación que se ha generado es insólita e irritante, que el Estado le pida a una familia víctima que pague el traslado de su hijo fallecido para producir una prueba para saber la verdad, es como mínimo injustificable. Es increíble que nuestra ciudad no cuente con una cámara de frío en la morgue y por lo que nos dijeron los abogados que la morgue judicial es relativamente nueva ya que fue inaugurada hace poco. Es una vergüenza que Concordia, la segunda ciudad de la Provincia, no cuenta hoy día con los elementos necesarios para poder conservar un cuerpo sin vida y aparte de esto que la solución propuesta sea que la familia pague el traslado para intentar saber la verdad. Estas pruebas fueron pedidas hace un mes más o menos y todavía no pudieron arreglar la cámara de frío de Concordia ?

O los funcionarios no funcionan o bien el Estado se está convirtiendo en encubridor y cómplice de la Violencia Institucional, esperemos que el respeto y compromiso por los derechos humanos que los funcionarios manifiestan poseer no solo sea lindas frases para la tribuna.

A esto debemos agregarle lo que nos contó el Sr. Rafael Blanco, ex Director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Concordia, que luego de sus declaraciones que hizo en los medios en nuestro apoyo, fue alejado de su cargo por el Intendente Francolini, eso nos dijo el Sr. Blanco en persona, que desde ya le estamos agradecido por su compromiso con lo que nos ocurrió y lamentamos que por nuestra culpa haya sido despedido.

“La causa se está empantanando, la fiscal quiere trabajar con la policía que torturo a nuestro hijo, no hay una cámara de frio para mantener el cuerpo, la Ministra hace como que no pasó nada y el intendente Francolini hecho al funcionario Blanco que nos apoyó. Esto no es democracia”

“A pesar de todo, nosotros como familia vamos a seguir luchando, para que los funcionarios policiales paguen con cárcel lo que hicieron, porque ni a un perro se lo trata como me lo han tratado a Eric”.

