CONCORDIA : PROTESTA DEL TRANSPORTE

Protesta de transportistas en la ruta 14.

De acuerdo a lo manifestado por parte de Rafael Peralta, referente del Centro de Empresario de Transporte Automotor de Carga de Concordia la medida seguirá en la ruta 14. “No tuvimos respuesta alguna por parte de las autoridades. Hasta que no nos den una respuesta vamos a continuar con esta medida, no hay interés para solucionar esto. Tenemos 60 kilómetros de cola de camiones”, manifestó respecto a la media que se tomó desde el lunes a las 8 de la mañana.

Peralta resaltó que el paro “es para camiones, pero los transportes de pasajeros no van a poder circular con las vías que quedaron libres. De momento, los vehículos livianos pueden circular”. No obstante, muchos automovilistas manifestaron que no pueden transitar ya que debido a las largas filas de camiones y colectivos, se formó un cuello botella y se dificultó el paso. Por otra parte, los caminos alternativos de ripio están intransitables debido a la lluvia de hoy. Al mismo tiempo solicitan cuidados extremos a los automovilistas, ya que muchos de ellos toman sentido contramano para salir del tráfico atascado y piden evitar transitar la ruta de ser necesario, ya que se torna peligrosa ante posibles accidentes.

Cabe destacar que la medida de protesta es por la decisión de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) de exigir la homologación de carrocerías, enganches y tanques de combustible. Además por una nueva ley de homologaciones y la unificación del carne psicofísico. Además solicitan una salida urgente por la ley de peso potencia.

Por último y consultado si desde la Secretaría de Transporte tuvieron comunicación alguna al diálogo, Peralta resaltó: “Nos desencontramos con las llamadas telefónicas. Sentí que no le dieron el real interés”.