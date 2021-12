CONCORDIA MEGA EVENTOS 3 X 3 : “El hombre es bueno pero si se lo controla es mejor”

Con una masiva concurrencia de público, que se extendía por todo el predio ferial del Parque Central inclusive llegando hasta Avenida San Lorenzo, y con público mirando desde las calles laterales, cerró la 44° edición de la Fiesta Nacional de la Citricultura.

Durante un fin de semana que se vivió a pleno, en las dos jornadas más de 50 mil personas recorrieron la Expo Citrus (sin expo ni citrus a la vista ) con entrada gratis, se vivió una linda fiesta popular, muy alejada de lo que debería ser un festejo a la que fuera una de las actividades que hicieran de Concordia una pujante ciudad alla por los años 50.

Este es uno mas de los “mega eventos” que se realizan habitualmente entre diciembre y febrero de cada año en esta ciudad, abordamos esta nota sin animo de critica- por los resultados- a lo que otrora fuera esta fiesta , de lo que era la producción insignia, que tuviera y la sostiene aún como una fiesta nacional . Es mucho lo que podríamos poner en debate sobre la implicancia de los que debería ser la cadena productiva del “alicaído” sector citrícola , donde cada año su asociación se desentiende de su organización, aduciendo como gran verdad que : ” NO TENEMOS NADA QUE FESTEJAR” ; y es allí “donde toma las riendas “ para llevar de forma ” justificada y por abandono” el municipio que con un ” gran esfuerzo” puede concretar para el pueblo su “Fiesta Nacional” “así no la perdemos para Concordia”. Hasta aquí, para la vista del pueblo todo bien. Cuando nos referimos a los tres mega eventos que son la Fiesta Nacional de la Citricultura, Maratón de Reyes y Carnaval juntos conforman para el municipio que asume “sacrificadamente” el rol de “organizador principal” que debe dar forma y contenido al “gran paquete” de dinero que se necesita para poder concretarlos.

Para los tres casos “el organizador” municipio es quien recibe (acuerdo mediante y desconocido) cifras inimaginables, de cada sponsor, e ingreso por stands, entradas , subsidios del gobierno, etc, etc. Para que el común de los vecinos que asisten alegremente, a disfrutar del “pan y circo ” que se les regala a los tristes contribuyentes, y mas en este año luego de tanto encierro. Insistimos el pueblo lo toma como algo natural que recibe como obsequio de su municipio.

DESTINO DE LOS RECURSOS

Ahora bien, un municipio que supo hacer alarde de la transparencia, no expone todo el “gasto” a los contribuyentes (por que no les tienen que interesar!!!) todo el grotesco monto de ingresos y egresos como resultado de dichos eventos . Y aquí es donde nos preguntamos , se declaran a la AFIP los dineros aportados por los sponsor ? y el honorable Concejo Deliberante , solicita informe sobre todo este volumen de dinero. ? No sera hora de que la ciudadanía exija la necesaria transparencia, para que no tengamos que ser tan suspicaces e incrédulos sobre el destino de TODOS LOS INGRESOS.

No sera momento de interpelar, al actual intendente, principal responsable de la gestión ó deberemos esperar la rebelión del pueblo para que les exija de una vez por todas .Respeto señores , para que el orden y la transparencia prevalezcan y no nos tomen por tontos .

Mucho nos agradaría conocer su opinión estimado lector .

Análisis Litoral