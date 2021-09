CONCORDIA: Cierre de campaña de Juntos por el cambio -video

En pleno centro de Concordia Entre Ríos, corazón del peronismo entrerriano cerro su campaña Juntos por Entre Ríos el candidato a diputado Nacional por esta provincia Rogelio Frigerio.

“Hoy estamos en Concordia y no podemos escaparle a la realidad: para nosotros no es admisible que en una provincia con el potencial humano y productivo que tiene Entre Ríos tengamos la segunda ciudad más pobre del país”, lanzó.

Y profundizó: “Es importante que no escondamos la realidad, que seamos honestos entre nosotros, entre todos los que queremos salir adelante con nuestras familias, trabajando y esforzándonos todos los días”. “Estamos en esta situación porque el kirchnerismo hace rato que dejó de escuchar las necesidades reales de los argentinos y entrerrianos, por anteponer la ideología por sobre el sentido común. Es hora de decirle basta a esta forma de vivir, basta”, cuestionó.

“El kirchnerismo piensa que por no hablar de los problemas desaparecen o no existen. La droga está en la calle y cada día que pasa tenemos más jóvenes rehenes de la droga. Basta de droga en las calles, basta de delincuentes que no pagan por sus crímenes”, manifestó y resaltó la tarea del ex jefe de la Policía Federal Néstor Roncaglia en el asesoramiento para luchar contra el narcotráfico.

Me gusta: Me gusta Cargando...