CONCORDIA : ANTE SEMEJANTE EVIDENCIAS , LAPIDARIO DESCARGO DEL PRESIDENTE DE BOMBEROS PARA EL GOBIERNO PROVINCIAL

Ante la ola de Incendios que se desató en Concordia y la región en los últimos días, y particularmente este miércoles en la zona de Calabacilla, el presidente de la Cooperativa de Bomberos Voluntarios de Concordia, Oscar Arce, se refirió a la crítica situación que atraviesa toda la institución e hizo un fuerte descargo contra el gobierno provincial. “Estamos al límite de todo y el gobierno lo sabía de antemano. Nos cansamos de pedir recursos, un camión forestal…algo de ayuda, pero nunca siquiera nos respondieron las cartas. No apareció nadie, hicieron oídos sordos y nos dejaron solos”, expresó. “A la comunidad, gracias. Pero a todos ellos, nada’, resumió .

Siete dotaciones de Bomberos Voluntarios de Concordia se encontraban aún trabajando en la medianoche de este miércoles en un impresionante incendio forestal que se desató en la zona de Calabacilla alrededor de las 18 y estaba llegando al área de viviendas, por lo que se prestaban a desalojar a los vecinos. A su vez, otro siniestro tuvo lugar en el barrio del Ejército, aunque en menor proporción, y otros tres en distintos puntos de la ciudad, contando sólo los de la calurosa jornada de hoy. En esa situación se encuentra el Cuartel del Bomberos de Concordia que viene desde hace más de una semana batallando con lo que el fuego les dejó: autobombas remendados, personal agotado y escasas herramientas de trabajo en general. Aún así “seguimos adelante y hacemos lo humanamente posible, pero no hay más nada”, dijo Arce.

“Necesitamos que el gobierno nos de una respuesta urgente, pedimos las camionetas forestales hace rato y no apareció nadie. Estamos solos laburando con lo que podemos porque los bomberos de nuestra región que nos venían ayudando en todos los incendios, están igual de complicados que nosotros. O sea, nos quedamos sin autobombas ni personal, recién un empresario nos prestó una camioneta para que podamos llevar gente al incendio de Calabacilla porque no tenemos más vehículos. La situación es muy crítica”, remarcó.

Y qué más podemos perdirle a la comunidad si nos ayudan con todo lo que pueden?, reparó. “No podemos pedirles vehículos ni que se acerquen hasta acá porque es muy peligroso y el camino está prendido fuego. Lo que necesitamos es la ayuda del gobierno y rápido, porque hace mucho que la venimos solicitando para justamente no llegar a esto, pero no apareció nadie”, insistió.

“La emergencia está, no tenemos más personal, no tenemos más Autobombas, no tenemos más nada y estamos rogando a Dios que no pase algo en la ciudad porque no podemos responderles. Es una situación totalmente crítica y en este momento deberíamos haber tenido al menos las camionetas forestales que nos cansamos de pedirle a la provincia pero hicieron oídos sordos”, se quejó.

Por último , Arce reitero el agradecimiento a la comunidad “que aporta agua, comida, vehículos y peso por peso en el banco para comprar ese camión forestal que, de haber respondido las autoridades, ya estaría acá. Pero nunca nos contestaron siquiera las cartas”, resumió. “Qué más puedo decir? A la comunidad mil gracias, pero a las autoridades, nada”