CON VOTAR NO ALCANZA.!!!

Es común escuchar a la gente común, vecinos, compañeros, amigos, etc, hablar de “Ahora, a quien votamos…?”, en una obvia costumbre de la sociedad de cada cuatro años depositar un papelito en una caja de cartón, con el nombre del supuesto futuro gobernante, sin saber que deposita así, el poder para que el “verdugo” haga de las suyas y aplique mayores tasas, impuestos provinciales y nacionales y todo tipo de carga tributaria, que asfixian a los contribuyentes, especialmente a la clase media que tiende a desaparecer para ocupar un lugar en los nuevos pobres e indigentes, según el propio organismo del gobierno, el INDEC. En un país, donde se han perdido los valores esenciales inculcados por nuestros mayores, es como que la sociedad cumple con la obligación de votar y allí termina todo.

Después, a criticar en todos los lugares y ambientes propicios con “puteadas en colores” para los dirigentes y funcionarios que supimos conseguir. Entonces, sobreviene al “cambio de figuritas” ante la lógica decepción y así votamos o mejor dicho, optamos por el menos malo, sin entender que estamos simplemente cambiando figuritas.

Sé que habrá excepciones, sé que no se puede hacer un análisis lineal, porque seguramente cometeríamos un error que se transformaría en una injusticia. Pero, como dice el viejo dicho “la excepción confirma la regla”, o también “con una golondrina no se hace veranos”, en definitiva, vienen a conformar la regla. Volvemos a tropezar con la misma piedra, y así, otra vez cuatro años discutiendo y “barajando” las figuritas que nos gobernaran por otro periodo de cuatro años más.

Los que llegan, supuestamente vienen a solucionar los errores cometidos por los anteriores o lo mal que gobernaron. Pero no solucionan nada, por el contrario en muchos casos las cosas siguen igual o empeoran. No hacen las cosas que en campaña dijeron que se harían y se pasan todo el periodo de gobierno criticando al anterior o inaugurando pequeñas cosas que no hacen a la diferencia, solo sirve para la propaganda que ayudara a mantenerlos en el poder y así podemos contar con históricos dirigentes y gobernantes que parecen vitalicios de la administración política y que sirven en todos los puestos.

Les queda bien la camiseta de concejal, intendente, gobernador, legislador, etc mamando históricamente de la “teta del estado”, es decir sumando carga a los alicaídos bolsillos de los contribuyentes, es decir nosotros. Viven despotricando contra “el otro”, y todos los aspectos a tratar sea en legislación o acciones de gobierno, es motivo de fuertes críticas y chicanas por el adversario político.

No se ponen de acuerdo en nada o mejor dicho en casi nada, porque en realidad hay algo en lo que siempre están de acuerdo y es en los suculentos sueldos y dietas que perciben, y que por supuesto les sirve para resolver sus problemas, pero nunca para el conjunto del pueblo que fue en definitiva quien les dio el poder a través del voto obligatorio, que se transforma en la soga que el pueblo mismo le otorga a sus verdugos.

En el título de esta nota dice CON VOTAR NO ALCANZA, y entonces el lector se preguntara que hacer y debo decir que tampoco tengo la solución. Pero de algo si estoy seguro es que de lo visto, al menos hasta aquí, no ha servido para resolver los graves problemas de los argentinos y no ha dado la respuesta que el pueblo necesita y se merece para resolver sus problemas, pero fundamentalmente para apuntar a la construcción de una sociedad mejor, digna de ser vivida por todos. FELIZ AÑO NUEVO PARA TODOS.!!!

JJ.CORNU