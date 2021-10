Con la característica humildad concordiense, el patrimonio de Urribarri habría crecido 627 % en un año

El programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) accedió al detalle del informe oficial presentado por el actual embajador argentino en Israel, Sergio Urribarri, ante organismos nacionales. Su patrimonio personal neto (bienes menos deudas) creció casi en un 627 por ciento entre fines de 2019 y diciembre de 2020. Sus acciones en la empresa familiar Kriptax Inc. Sociedad Anónima crecieron 1.045,73 por ciento entre un año y otro.

Lo que no se entendió muy bien fue por qué figura en su declaración una casa “en Capital Federal”, que no está consignada en su manifestación ante la justicia entrerriana, mientras que, como contrapartida, no aparece su vivienda de Concordia, que sí está señalada en su detalle patrimonial en la causa por enriquecimiento ilícito.

Lo que revela la declaración jurada patrimonial de Sergio Urribarri: