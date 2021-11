Con hospitales y las escuelas entrerrianas “apuntalados”, Bordet destina casi 150 millones de pesos para seguir pintando Casa de Gobierno.

Una vez más el gobierno provincial pone de manifiesto su desinterés y la indiferencia para con el sufrimiento y la pobreza de los entrerrianos.

La situación epidemiológica en la provincia pareciera que ya dejó ser importante, igualmente las inversiones en el sistema sanitario nunca llegaron. Los alumnos retomaron la presencialidad obligatoria dictada por las autoridades educativas, volvieron a las aulas, y se encontraron que en 18 meses de pandemia los edificios escolares, no solo que no tuvieron ningún tipo de mantenimiento, sino que empeoraron aún más las condiciones edilicias, a tal punto que en algunos establecimientos hasta los cielorrasos cayeron sobre la humanidad de los alumnos, entre otros inconvenientes que tuvieron que afrontar los docentes en el regreso a clases.

En el hospital San Martin, los trabajadores siguen pidiendo por las reparaciones que nunca llegaron. Uno de los pasillos sigue bloqueado al paso porque corre riesgo de derrumbarse. El área de hemodiálisis sigue gravemente afectada por el riesgo de colapso, la zona de calderas registra fallas estructurales muy grandes desde hace varios años. Zonas apuntaladas para evitar el derrumbe inminente, con instalaciones muy precarias que resisten a duras penas

En Victoria, los vecinos piden a gritos las obras para el Hospital Salaverry que no cuenta con Servicio de Terapia Intensiva, le faltan quirófanos (porque los techos se llueven) y no tiene en condiciones salas como la de Pediatría. Para todo esto, la vicegobernadora Stratta, solo llevó un decreto con el anuncio de una licitación que seguro llevará las obras en mucho tiempo (y menos plata) y no atenderá la urgencia de sus coterráneos.

El sistema de Salud en Entre Ríos nunca mejoró, ya antes de la pandemia estaba en ruinas, el colapso no pasó, y la inversión que se preveía nunca llegó.

El presupuesto planificado para el próximo 2022 suma miles de millones de pesos para Legisladores y gastos en publicidad. Duplica los montos para esos ítems, mientras solo destina un 10 % para mejora de salarios de sus empleados y jubilados, entre otras inequidades.

Sin embargo, una vez más el gobierno provincial pone de manifiesto su desinterés y la indiferencia para con el sufrimiento y la pobreza de los entrerrianos.

En medio de los trabajos de pintura de la pared de Casa de Gobierno sobre calle Córdoba, el gobernador Bordet, a través del ministerio de Planeamiento, autorizó, a través del decreto Nº 3230, el llamado a licitación pública para la “Restauración y puesta en valor” de las fachadas de Casa de Gobierno, sobre calle Mexico, entre Santa Fé y Córdoba, y Santa Fé entre De La Puente y México. Sí!, la prioridad es pintar las paredes de Casa de Gobierno.

Portal de R, David

Me gusta: Me gusta Cargando...