Con gran respuesta del público y participación federal, comenzó el Encuentro Entrerriano de Teatro

La primera jornada del Encuentro Entrerriano de Teatro fue este viernes en distintas salas de Paraná. Hubo capacitaciones, funciones gratuitas y una apertura donde se proyectó un video documental que repasa la historia del evento, que vive su 40° edición. Sigue hasta este domingo. Organiza la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y el Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos (ConTIER).

En la inauguración, el secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, agradeció “el trabajo de los equipos del área y de las salas para sostener un evento que tiene un arraigo muy fuerte en la provincia”. Y agregó que “el acceso del público y la participación de artistas de toda la provincia son ejes fundamentales de la gestión cultural de este Gobierno”.

La directora del ConTIER, Cristina Witschi, destacó que durante los días previos se realizó la Semana del Teatro en distintas localidades de la provincia, “por primera vez y como una previa federal a este evento que tiene mucha historia y valor para el teatro entrerriano”.

Lucilo, Dimas y Sabrina agradecieron “poder acceder a funciones gratuitas y vivir una experiencia plena de teatro entrerriano”. Micaela, Martín, Rocío y Camila recomendaron “participar del Encuentro y descubrir las distintas obras y propuestas del programa”.

Este sábado y domingo habrá más capacitaciones, funciones para todas las edades, muestra de fotos y una presentación de libros. La programación completa puede consultarse en el siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/1izbSebQr8dkLiN8CB0e_oGrEhYj7QkHE/view

Las salas con actividades son: Casa de la Cultura de Entre Ríos (9 de Julio y Carbó); Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina (Gregoria Matorras 861); Sala Rubén Noble del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), ubicado en Gregoria Matorras de San Martín 861; Auditorio Escuela de Música, Danza y Teatro Prof. Constancio Carminio (Italia 51); y Saltimbanquis (Feliciano 546).

Las entradas para los espectáculos son libres y gratuitas, y pueden retirarse una hora antes de cada función, en la sala que corresponda.

Homenajes

Este domingo y como corolario de tres jornadas de intensa actividad, se realizará una entrega de premios trayectoria ConTIER. En el acto recibirán distinciones: Celia Pilnik, Adolfo Jesus Lucca, Charo Montiel, Marta Cot y Joel Rocha. También tendrá un reconocimiento honorífico Carlos Enrique Zelayeta. El acto sucederá en la Sala de Convenciones de La Vieja Usina (Gregoria Matorras 861), a las 20.

El Encuentro Entrerriano de Teatro forma parte de Cuac! (Cultura Activa), un programa anual de actividades que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla en toda la provincia. Este año ya se realizaron Encuentros Entrerrianos en Galarza (Muralismo), Diamante (Música) y Chajarí (Artes Visuales).