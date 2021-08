Desde el salón EME Multiespacio de Concordia, la “Lista Juntos 502 A” encabezada por Rogelio Frigerio, Marcela Antola, Atilio Benedetti, Nancy Ballejos y Mauricio Davico dio a conocer sus propuestas de proyectos para llevar al Congreso de la Nación. La presentación fue seguida en vivo por redes sociales por legisladores nacionales y provinciales y referentes de diferentes localidades de la provincia.

EDUCACIÓN

“La educación es la herramienta más poderosa que tenemos para igualar oportunidades y transformar la vida de todos los argentinos. No es una discusión del futuro sino un debate que tenemos que darnos en el presente, para tener un mejor futuro”, planteó Frigerio en el inicio de la presentación de propuestas y respaldó: “Más de un millón de alumnos y alumnas han abandonado la escuela en nuestro país durante el año 2020”

Es por eso que llevarán al Congreso Nacional diferentes propuestas educativas:

Ley de emergencia educativa y la creación de la Mesa de Diálogo Educativo.

Ley de Conectividad o Inclusión Digital

Ley de evaluación educativa integral obligatoria.

“El gobierno tiene que rendir cuentas sobre la situación real de los estudiantes que abandonaron la escuela y planificar un plan nacional de educación. El diagnóstico es el primer paso para poder revertir la situación en la que estamos. Tenemos que identificar cuántos alumnos dejaron la escuela para ir a buscarlos y que retomen sus estudios”, puntualizó el referente de la lista 502 A y luego amplió sobre las dificultades para la conectividad que tienen los alumnos y la necesidad de realizar evaluaciones educativas. “El gobierno debe garantizar que en todas las aulas de nuestro país haya internet y el equipamiento necesario para formar a nuestros estudiantes para los desafíos que plantea el mundo del siglo XXI”, destacó.

“Esta semana se viralizó un video de una maestra intentando adoctrinar a sus estudiantes, y como si fuese poco, tenemos que escuchar un Presidente diciendo que se trata de un debate formidable. Conozco el compromiso de la gran mayoría de maestras y maestros de todo el país, pero estas imágenes representan una parte minoritaria de la educación que los entrerrianos no queremos para nuestros hijos”, detalló Frigerio quien propondrá en el Congreso la creación de la Comisión de Validación de Materiales Educativos que tendrá como objetivo garantizar que todo material educativo producido, financiado y distribuido por el Gobierno Nacional cumpla con los criterios de pluralidad, imparcialidad y abordaje apartidario.

TRABAJO

“Para desarrollar el país tenemos que permitir que crezcan las economías regionales. Necesitamos un Estado que sea aliado de la capacidad emprendedora que tenemos los entrerrianos y los argentinos en general. Para eso hay que impedir que se siga agobiando con impuestos a los que generan empleo. Nos comprometemos a nunca presentar un proyecto que aumente la presión impositiva sobre los trabajadores”, manifestó Frigerio previo a destacar que en el último año se cerraron cerca de 100 mil comercios y alrededor de 50 mil pymes.

Y propuso para el Congreso una serie de propuestas que traerán alivio al sector:

Régimen especial impositivo para economías regionales: Se trata del restablecimiento del acuerdo federal del año 2017 quitando ingresos brutos a los que producen y eliminando las trabas y retenciones a los productos exportables de las economías regionales.

La propuesta consiste que hasta el valor de un sueldo mínimo las economías regionales no aportaran contribuciones patronales.

Se podrán aplicar saldos fiscales a favor del productor al pago de otros impuestos. Por ejemplo: las economías regionales que facturan con IVA 10,5% tardan en recuperarlo aproximadamente 3 años, encareciendo fuertemente la inversión debido a la acumulación inflacionaria.

Bajar la alícuota de IVA un 50% en la electricidad, el gas y el agua con medidor que se use para producir.

Bajar la alícuota de IVA un 50% en la electricidad, el gas y el agua con medidor que se use para producir. Extensión de la moratoria a los comercios y pymes hasta 2022.

Asumimos públicamente el compromiso de no acompañar en la cámara de diputados iniciativas o proyectos que aumenten la presión impositiva.

Empleo joven

“Los jóvenes son los principales perjudicados en el mercado laboral. Los niveles de desempleo joven se ubican sistemáticamente por arriba del promedio del mercado laboral de Entre Ríos. Durante el periodo que va de 2012 al 2020 la tasa de desempleo juvenil duplica el promedio de la economía local (12.7% vs 6.4%). Los costos laborales y los periodos lógicos de formación y preparación hacen que el primer empleo sea una meta muy difícil de cumplir”, detalló el precandidato en primer término de la Lista Juntos 502 A y propuso la Ley de Empleo Joven. “Quitar las contribuciones patronales por 5 años en joven es de entre 18 y 35 años, con el objetivo de lograr un rápido acceso al primer trabajo”, completó.

PROVINCIAS FUERTES Y AUTÓNOMAS

“Necesitamos provincias fuertes y pujantes, para eso hay que potenciar sus autonomías. A lo largo de toda mi vida trabajé para consolidar un verdadero federalismo en nuestro país, en donde las provincias tengan las herramientas necesarias para poder brindarles una buena calidad de vida a sus vecinos” manifestó Frigerio y adelantó que propondrá la Ley de coparticipación de financiamiento monetario, para que “las provincias no tengan que ir a rogar recursos a Casa Rosada”. Esta ley buscará que el monto emitido por el Banco Central sea distribuido en concordancia con la distribución establecida por la ley N 23.548 de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales, incluyéndose la distribución automática de recursos a nivel municipal.

“Durante el periodo que va del 2020 al 2021 el Banco Central asistió al gobierno nacional con 2,7 billones para darle oxígeno al gasto exorbitante del Gobierno Nacional. De haber existido un programa de coparticipación sobre estos fondos las provincias hubieran recibido 1.6 billones adicionales. Puntualmente en el caso de Entre Ríos hubiese recibido 75.500 millones adicionales, equivalente al 30% de sus ingresos tributarios”, respaldó durante su alocución.

SEGURIDAD

“En todas nuestras recorridas los entrerrianos nos hablan de tres cosas: educación, trabajo y seguridad. No podemos permitir que nos acostumbremos a vivir en un país en donde el narcotráfico avanza todos los días y las escuelas están cerradas. Donde el gobierno libera a los presos y le pide a los comerciantes que cierren sus locales. Donde los presos no cumplen con sus condenas y la justicia mira para otro lado. Esa es la Argentina que los entrerrianos queremos dejar atrás. Existe una frustración en la ciudadanía por que el Estado ya ni siquiera habla del narcotráfico, como si dejar de hablar resolviera el problema”, planteó Frigerio y adelantó que trabajarán en la Creación de una Oficina de Coordinación Nacional Antidrogas. “Tenemos que lograr una real coordinación en donde las fuerzas -sin perder su pertenencia- logren trabajar en equipo y cooperativamente”, puntualizó y recordó que el ex jefe de la Policía Federal y experto en la materia, Néstor Roncaglia acompaña en la elaboración de la propuesta.

Finalmente, sobre esta temática adelantó que llevará al Congreso un proyecto de reforma del código procesal para que los delitos graves tengan siempre pena de cumplimiento efectivo.

“Es juntos y es ahora donde se empieza a jugar el futuro de nuestra provincia y el futuro de nuestra Argentina” concluyó Rogelio Frigerio.