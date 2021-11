¿Complicaciones en las fronteras? Brasil evalúa cuarentena

Anvisa publicó este viernes (26/11) una nota técnica recomendando medidas restrictivas temporales en relación a vuelos y viajeros provenientes de Sudáfrica, Botsuana, Esuatini, Lesoto, Namibia y Zimbabue, como resultado de la nueva variante SARS-CoV-2 identificada como B.1.1.529.

La nueva variante del coronavirus, denominada omicron, fue declarada hoy (26/11) como una variante preocupante por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por su parte, Barra Torres, afirmó que Brasil debe evitar convertirse “en una atracción para el turismo antivacunas”.

“Brasil no puede ser una atracción para el turismo antivacunas. Esto no es razonable, no es aceptable e iremos hasta las últimas consecuencias en nuestra posiciones basadas en la ciencia para proteger a nuestros ciudadanos”, dijo el titular de Anvisa a la cadena GloboNews.