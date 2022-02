En la foto de portada la parlamentaria ucraniana @kiraincongress detalla la resiliencia de su nación mientras los militares frustran el ataque a la represa.

Ukrainians wrecking Russian Motorized Infantry with Molotov cocktails at improvised roadblocks on the outskirts of Kyiv, Ukraine.

Stay strong Ukraine. #Ukraine #Kyiv #zelenskiyy #Russian #Putin #NATO #Biden #USA #WorldWarIII pic.twitter.com/ZQhc5mXsIC

— General Raziq Salangi (@NRF_HINDUKUSH) February 26, 2022