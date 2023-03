Clara Chía le lanzó una dura advertencia a Piqué por haber intentado volver con Shakira

Facebook WhatsApp Twitter Messenger Print

El nuevo tema de Shakira con Karol G, “TQG”, encendió nuevamente la polémica entre la barranquillera y su ex pareja Gerard Piqué. Según Jordi Martin, periodista experto en farándula, Piqué quiso volver con Shakira y eso se refleja en la canción.

“Ahora tú quieres volver, se te nota, no sé, espérame ahí que no soy idiota”, dice una parte del éxito musical. Martin indicó que el catalán intentó volver con la colombiana, justo cuando ya estaba con Clara Chía. No obstante, esto le valió una dura advertencia por parte de su actual pareja.

Shakira tenía fecha hasta para la boda con Antonio de la Rúa y lo dejó para irse con uno más joven. Ahora ese más joven la dejó a ella para irse con una más joven, y Shakira no lo supera que hasta 3 canciones de despecho le dedicó a Piqué. Con qué moral? — Clara Chia (@ClaraChiaMarti) January 16, 2023

Piqué estuvo en casa con Shakira por casi un mes, antes de romper definitivamente. En ese lapso, fue que le habría insistido para volver. A esto Chía presuntamente “no le vio rollo”, según comentó después en una entrevista. No obstante, el comunicador aseveró que por esos días a la joven catalana sí le molestó el hecho y le hizo un fuerte reclamo: “Darle su lugar”.

Martin recordó una vez más: “En abril pasado (2022) terminaron su relación. Un mes más tarde él se arrepiente y vuelve a casa, pero no resultó y ahí deciden terminar por completo. El resto de la historia ya la sabemos. Clara y Piqué se mudan juntos”.

No obstante, luego de todo ese episodio, la relación entre Piqué y Clara Chía parece haberse afianzado ya que hasta subieron su primera foto juntos en Instagram.

Con dicha publicación de Piqué, hecha a finales de enero, la pareja se mostró en público sin tapujos. Lo hicieron en la cuenta de Instagram del exfutbolista, en la que colgaron una captura donde muestra su cariño.

Piqué cuenta con 22 millones de seguidores, de manera que la prensa española lo catalogó como una “presentación en sociedad”.