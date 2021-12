Chile debate: Denuncias de acoso sexual y “dictadura gay”

A diferencia de los debates anteriores, este foro de la Archi estuvo marcado por la inclusión de un bloque completo dedicado a regiones, en donde los candidatos pudieron presentar propuestas más concretas en temas de descentralización, migración y medio ambiente.

En este punto, Boric dijo que “las zonas de sacrificio como Tocopilla, Coronel, Huasco, Puchuncaví, tienen que terminar. Si es necesario cerrar empresas, vamos a tener que hacerlo“. “Descentralizaremos las decisiones del país. La gobernanza de instituciones tiene que estar en las regiones”, agregó el aspirante a La Moneda de Apruebo Dignidad.

Por otra parte, Kast abordó sus propuestas en materia migratoria, insistiendo en la construcción de una zanja con rejas para evitar la caída de personas, así como mayor control policial en la frontera: “La zanja cuesta 10 millones de dólares. Tiene como sentido conducir a las personas a un paso habilitado”. También sostuvo que “la migración requiere una regulación y una investigación policial”.

El último debate organizado por la ARCHI será el lunes 13/12.

Las acusaciones

Los candidatos también se sacaron entre ellos “los trapitos al sol”. El momento de mayor tensión fue cuando Boric enfrentó a Kast por sus dichos del pasado, cuando señaló que en Chile había una “dictadura gay”, además de que se refiriera a si consideraba o no como dictadura a la de Augusto Pinochet.

Lejos de responder dichas interrogantes, Kast atacó personalmente a Boric, repitiendo en voz alta:

¿Pediste perdón?, ¿le pediste perdón a la mujer que te acusó de abuso sexual, te juntaste con ella?

Frente a esto, Boric señaló que “acá hay una interpelación que me parece grave, me parece lamentable que uses espacios como este para temas de los cuales no tienes idea. He señalado en todos los términos que estoy disponible a cualquier investigación de carácter judicial porque no tengo nada que esconder”.

Tras un nuevo bloque, Kast, precisó sus dichos, señalando que “cometí una equivocación: a Gabriel Boric no se le acusa de abuso, sino de acoso y eso es algo distinto, pido las disculpas por el caso”.