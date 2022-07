Chagas analizó la situación de Concordia y habló de una propuesta superadora: “Trabajo integrado y coordinado”

Juan Carlos Chagas, expresidente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y director de ENERSA escribió una columna de opinión acerca de la realidad de Concordia.

La columna completa

Sin trabajo y sin estímulos para la creación de riqueza, el futuro se achicará aún más para los entrerrianos en general y los concordienses en particular. Esta posibilidad nos obliga a todos a comprometernos para superar esta amenaza de la coyuntura. De allí que sostengo que sin trabajo y esfuerzo personal, la partida será durísima, y no se puede proclamar, sino que hay que pasar a la acción y estimular nuevas fuentes de empleo porque en el actual estado de cosas el tejido social se deteriora cada día más.

Hemos visto en los últimos años, en el país y en el mundo, que ya hay varias generaciones que nacieron y crecieron viendo frustrarse su oportunidad de ingresar al mundo laboral. Por eso no es momento de poner barreras a quienes vendrán a invertir a Concordia. El modelo de trabajo que conocemos hasta hoy cambia vertiginosamente en el mundo.

Postergación, pobreza, jóvenes y adultos frustrados, son algunas de las secuelas que arroja esta situación y no tiene sentido reunirnos en actos partidarios para ‘analizar.. reflexionar, estudiar. Estos son verbos trillados en política. Se tiene el diagnóstico desde hace años y hay que pasar a la acción. Debemos juramentarnos y trabajar codo a codo todos los sectores, llámense empresarios, productores, industriales y organizaciones gremiales para recuperar la dignidad y el orgullo de la ciudad.

Hoy por hoy, muchos discuten acaloradamente si Concordia ocupa el primer lugar, el segundo o el que fuere en el triste ranking de pobreza. No somos menos pobres ni más pobres que nadie. Somos pobres, con mayúsculas y tenemos que asumirlo. Este negacionismo no nos sirve para empezar a remontar la cuesta. Los de mayor nivel adquisitivo en nuestra ciudad, en el fondo, también sufren este flagelo porque no pueden alcanzar el desarrollo pleno en sus vidas porque no da el contexto. La pobreza termina afectando a todos.

Acciones

Es necesario, entonces, establecer prioridades y trabajar en consecuencia entre todos. Deberíamos anteponer la necesidad de lograr inicialmente 1500 puestos de trabajo, cifra insignificante para un índice altísimo de desocupación que tiene Concordia. Ese guarismo permitiría dinamizar algunos sectores de la economía que hoy están paralizados.

Debemos estimular la producción e inversiones con una tarifa eléctrica y gasífera benignas y acordadas con los tomadores de trabajo, a cambio de absorber mano de obra que paulatinamente vaya en ascenso. Y para eso las Pymes son clave. Estas empresas esperan hoy señales urgentes desde el poder antes de correr una suerte adversa y morir de inanición.

Necesitamos hacer una apuesta real por lo que llama ‘los creadores de riqueza’, que no son otros que los eslabones de nuestro sistema productivo, a lo que debemos pedir que se enfoquen en darle valor a la terminal aérea y la mejor manera es que el producido final sea materia exportable, generando ingresos genuinos para nuestra zona.

Pero insisto en el punto que nada será posible sin un trabajo integrado y coordinado entre todos. Sin el compromiso de cada uno será una tarea durísima. Los concordienses tienen que trabajar y no vivir de prestado y los industriales y productores, estimulados por el Estado, crear riqueza. Sin esto, la integración y realización ciudadana será una utopía y una promesa, una zanahoria agitada por algunos en beneficio propio. Concordia es un contrapeso para el crecimiento y desarrollo armónico de la provincia por su situación de emergencia y entonces nosotros tenemos que sacar a relucir nuestro orgullo, dignidad y ganas de superarnos.

Recientemente conocimos que el gobernador Gustavo Bordet se reunió con el ministro de la Producción Daniel Scioli y ambos coincidieron en sostener para mediados de julio la misión comercial entrerriana a Brasil, mercado muy importante para la colocación de nuestros productos. Esto es muy auspicioso para todos, pero especialmente para Concordia porque la única solución que podemos encontrar en este momento es en el trabajo, la creatividad y el compromiso con la delicada situación de centenares de concordienses que están pasando un momento muy delicado. La política tiene que reconvertirse hoy y agregar valor a la comunidad para revertir el estado de cosas.