Sin embargo, acerca de la precandidatura del ex ministro de Defensa y de acuerdo a lo que informó el periodista Carlos Pagni, “la relación entre Alberto Fernández y Omar Perotti está en problemas por la cercanía de Seita con el gobernador. Alberto Fernández impulsó a Agustín Rossi como candidato y lo hizo para enfrentarse al gobernador de Santa Fe Omar Perotti, cuya lista tiene el respaldo de Cristina Kirchner” y que, en realidad, el conflicto entre el jefe de Estado y el ex ministro de Defensa no existe.