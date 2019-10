Cerraron los comicios con alta participación y hay expectativa por conocer quién gobernará la Argentina a partir del 10 de diciembre

Guillo Dietrich ✔@Guillodietrich Algunas autoridades de mesa y delegados electorales están violando la ley habilitando el voto con DNI anterior. Hemos hecho las denuncias ante la Junta Electoral de la PBA para que instruya a los delegados electorales para impedir esta violación a la ley electoral. 2,716 Twitter Ads info and privacy

2,323 people are talking about this