Cecilia Goyeneche: “Trataban la plata pública como propia”

En declaraciones al portal Entre Ríos Ahora, la fiscal suspendida afirmó que el fallo conocido el jueves pasado, luego de más de 10 horas de lectura del adelanto de sentencia, “habla de una justicia independiente. Se pudo llevar a la justicia y determinar estos hechos que efectivamente ocurrieron”.

Goyeneche coordinó la investigación del Ministerio Público Fiscal de la megacausa que reunió varios expedientes que indagaron en delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios y familiares de Urribarri: las imprentas de su cuñado, Juan Pablo Aguilera; el financiamiento con presupuesto público de la campaña del ex mandatario por su precandidatura a presidente entre 2014 y 2015; y la llamada causa “Global Means”, en la que se investigó el dirrecionamiento irregular de publicidad oficial.

La fiscal Anticorrupción ponderó el fallo del tribunal y rebatió las críticas de la Defensa de Urribarri. “Esto puede ser confuso para un ciudadano que está alejado de la administración pública y lo que es el gasto público. Sin embargo, todo esto está muy normado y no es difícil ver los límites entre lo legal y lo ilegal. Esto fue puesto en evidencia de forma muy descarnada en el proceso. Trataban a la plata pública como propia”, señaló.

Y consideró las declaraciones del defensor Raúl Barrandeguy, quien calificó que la sentencia “degradó el servicio de justicia”, como “injustas e irrespetuosas hacia el tribunal. Están absolutamente alejadas de lo que pasó. Él sabe que no es así. Lo que se valoró es prueba”.

Asimismo, opinó sobre los cuestionamientos del propio Urribarri al fallo. “La reacción es lógica porque está frente a un drama en su vida. Me parece hasta lógico que procure encontrar una explicación o atacar esto. reacción dolorida frente a esta realidad que tiene que ver con algo que hizo y de lo que se tiene que hacer responsable”, indicó en la entrevista.

Además, entendió que “la conclusión a futuro” del Megajuicio es que “si encontramos pruebas vamos a avanzar”.

“Fue un día de festejo, porque cívicamente escuchamos a un tribunal que dio razones de sus decisiones”, definió Goyeneche.

Hacia adelante, en relación a las apelaciones que se espera que hagan las defensas de los condenados, la fiscal suspendida las admitió como entendible -“es lo que haría cualquier ciudadano frente a una sentencia condenatoria”-, pero opinó que el fallo de primera instancia estaría más fundamentado que los de instancias superiores. “Creo que como conoció este Tribunal la prueba, viéndola durante 6 meses y escuchando a testigos, no habrá otros jueces que vayan a estar en mejor posición para decir qué es lo pasó”, advirtió.

Por otro lado, Goyeneche dijo que haber investigado delitos de corrupción en las más altas esferas del Estado entrerriano “tuvo un costo personal importante” y vinculó su papel en el Megajuicio con el “jury absurdo” que enfrenta actualmente.

La procuradora Adjunta es investigada por el Jurado de Enjuiciamiento de la provincia por mal desempeño de sus funciones, debido a haber ocultado, primero, y negado, después, su relación personal y comercial con uno de los contadores que ella misma, junto al Ministerio Público Fiscal, investigaban en la llamada causa de los Contratos Truchos de la Legislatura.

Goyeneche, a través de su marido, compartiría una relación amistosa de años con Pedro Opromolla, contador de uno de los estudios que habría canalizado el desfalco multimillonario al erario público a través de contratados que no trabajan en el Poder Legislativo provincial sino que prestaban sus nombres para que el presupuesto se desviara para financiar la política.

La fiscal no sólo no se excusó sino que además negó tener vínculos con el contador que luego se verificaron en el devenir de la causa. Finalmente, fue apartada no sólo de la causa Contratos sino que, justo cuando iniciaba el debate del Megajuicio, tuvo que abandonar el caso al ser suspendida en sus funciones a partir del jury iniciado en el Jurado de Enjuiciamiento.

Los denunciantes de Goyeneche por mal desempeño fueron los mismos abogados -Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet- que denunciaron reiteradamente por corrupción a la administración de Urribarri.