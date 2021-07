Una vecina de Paraná cayó en la trampa por la cual estafadores le anunciaron que había resultado ganadora de un premio por 25.000 pesos de una cadena de supermercados. La mujer accedió a otorgarles los números de su tarjeta de débito y fue así como terminó tramitando un crédito por 162.000 pesos. Su angustia se acrecentó dado que, hace dos meses, el banco le había negado ese préstamo.

“El sábado, a las 14, lo llamaron a mi marido para decirle que tenía un premio de 25.000 pesos del Supermercado Día y el número de teléfono que figuraba era de Córdoba, o sea que él los atendió con confianza. Le ofrecieron los 25.000 pesos o 10.000 pesos en mercadería y 15.000 efectivo. Mi marido aceptó los 25.000 pesos, porque estamos edificando y necesitamos el dinero”, contó Sonia Martínez.

De acuerdo a lo que recordó la mujer, los estafadores “les dieron un código para el cajero. Nos pidieron una tarjeta de débito e inserté la mía porque la de mi marido no era válida”, indicó al dar cuenta de que nunca cortó la comunicación telefónica. “Me daban instrucciones para ir colocando el número del código, cómo tenía que seguir el proceso. Salió el ticket, me pidieron el número que se indicaba y me dijeron que esperara una media hora afuera del banco”, rememoró.

Sonia comentó que mientas esperaban en el auto, su hija la llamó para preguntarle qué había pasado, de qué se trataba el supuesto premio. “Esta persona escuchó y se enojó, se puso furioso, porque seguíamos conectados a la línea debido a que nos pedía que por favor no le cortáramos, hasta que estuviera hecha la transacción”, agregó.

En ese momento, la mujer atinó a informarle a su interlocutor que iba a preguntar en el supermercado en qué consistía el mencionado sorteo. Pero el estafador cortó la comunicación.

Sonia bloqueó la tarjeta de débito a través del homebanking y el lunes se dirigió al banco. “Me dijeron que primero hiciera la denuncia en la comisaría, y cuando volví me informaron que habían solicitado un crédito de 162.000 pesos, el cual está en proceso de validación porque quien tenía que recibirlo no respondía”, explicó la mujer al agregar: “Pero del banco me dijeron que a fin de mes sí o sí me tenían que descontar, porque al crédito lo voy a tener que pagar”.

“La impotencia más grande que tengo es que si concreta la acreditación del préstamo, no sería justo, porque hace dos meses atrás fui al banco a solicitar ese crédito y no me le dieron porque el sueldo no me lo facilitaba”, sentenció la mujer.

Finalmente, la damnificada comentó: “Es impresionante la audacia que tienen para darte las explicaciones y es bárbaro el poder de convencimiento”, alertó.