A la belleza escénica de los paseos turísticos en uno de los Parques Nacionales más importantes del planeta se sumará próximamente un circuito cultural interpretado por jóvenes profesionales del pueblo originario de la selva de las cataratas del Iguazú. El pasado miércoles 28 de julio se efectuó en la oficina de Conservación y Uso Público de Parques Nacionales, el Segundo Taller del Espacio Intercultural del Parque Nacional Iguazú. El encuentro fue coordinado por Adrián Georgopulos, responsable del uso turístico del Parque Nacional Iguazú (PNI) y Claudio Salvador impulsor del proyecto: “Turismo Indígena en la selva de Cataratas”. Al abrir el encuentro el intendente del Parque Nacional Iguazú, Pedro Lunello, destacó el trabajo en equipo de los profesionales y expertos de ambas culturas que integran el Taller, así como el compromiso de la Institución “para la cual es un eje central el trabajo con las comunidades vecinas. Lunello afirmó que “Construir espacios para devolverle la voz silenciada por una cultura dominante es responsabilidad histórica que debe tener toda institución”. “No es posible nada si no existe una construcción colectiva con la comunidad”. Al referirse a las capacitaciones que recibirán los futuros intérpretes del Sendero guaraní en Cataratas, el intendente del PNI celebro el encuentro intercultural que acompaña la creación de un Centro de Formación que, dijo: “esta intervención pedagógica no tiene punto de discusión en cuanto a los beneficios en términos de inclusión, de valoración de la cultura y de la diversidad cultural”. Taller del Espacio Intercultural Del segundo encuentro participaron el educador indígena Kuaray Tatachȋna Francisco Franco, Takua Mȋri Gloria Medina, ambos de la Aldea Iryapú; las docentes Viviana Bacigalupo y Carla DeMicco, de Iguazú y Comandante Andresito, respectivamente; y los agentes de Conservación Mariluz Rodríguez, Diego Bombelli, Hugo Chaves y Lucas Loza. Se abordaron temas relacionados con un Plan de acción propuesto para Implementar un sendero de interpretación del patrimonio natural y cultural Mbya guaraní en Cataratas y para que a través del mismo, se alcance la valorización de la identidad guaraní, el fortalecimiento organizacional y la difusión de su cultura, entre otros aspectos vinculados a la gestión colaborativa de un atractivo turístico que enriquecerá la actual oferta turística con la inclusión de un circuito cultural único en su género. Francisco Franco explicó algunos aspectos sobre la interculturalidad en el proceso educativo y desarrolló el concepto de pareja pedagógica en espacios de enseñanzas de las aldeas indígenas, mientras que Takua Mȋri Gloria Medina compartió su visión sobre La mujer del pueblo originario en la actualidad. Se consensuó sobre la importancia de impulsar la gestión del Instituto Superior de Turismo Comunitario Karai Correa, ante las autoridades del Consejo General de Educación de la Provincia de Misiones; que formará técnicos profesionales indígenas, ofrecerá cursos de capacitación y diseñará e implementará proyectos pedagógicos pertinentes aprobados oportunamente por la autoridad educativa provincial. Finalmente, el Taller acordó promover que la propuesta educativa les permita a los integrantes de las aldeas originarias disponer de las competencias necesarias para negociar eficientemente sus servicios turísticos con la sociedad no indígena, tanto en iniciativas de sus propias comunidades como en emprendimientos públicos o privados en los cuales se aborden cuestiones relacionadas con su patrimonio natural y cultural. Esta consigna va en la misma línea hacia la consolidación de un camino que se viene transitando en la provincia de Misiones y que, por decisión del Ministerio de Turismo Provincial derivó en la puesta en marcha de más de una docena de emprendimientos turísticos comunitarios guarani en la tierra colorada. “Haciendo Camino” La implementación del sendero está siendo analizada por profesionales y expertos de ambas culturas pertenecientes al Parque Nacional Iguazú y organizaciones educativas y del tercer sector. Desde la coordinación del Taller hicieron hincapié en que la tarea se lleva adelante desde las perspectivas intercultural e inclusiva que caracterizan al Turismo Indígena como vector de identidad y como aporte sustantivo al bienestar individual y colectivo de las comunidades. Desde el área educativa del espacio intercultural, sus integrantes afirmaron el carácter innovador de la propuesta que formará a los intérpretes que tendrán a su cargo los paseos guiados en la selva de las Cataratas. Autogestionar sus actividades, fortalecer su identidad cultural y ofrecer una formación intercultural de calidad para el desarrollo de sus competencias laborales son las bases primordiales de esta oferta educativa que se desarrollará en el marco del Instituto Superior de Turismo Comunitario “Raúl Karai Correa”. Referentes indígenas del mismo espacio sostuvieron que se está trabajando en un Tapé jeapo (haciendo camino) “hacia la inclusión responsable de la cultura indígena en las Cataratas del Iguazú. Tenemos una misión para cuidarnos entre selvas y ríos, compartir conocimientos del patrimonio natural y cultural inmaterial", destaco Vera Mȋri Fernando Ariel Villalba, otro de los docentes guarani integrantes del Espacio. El Instituto "Raúl Karai Correa" es un proyecto de educación superior que cuenta con el respaldo de los gobiernos turístico y educativo de la provincia de Misiones y recibió la adhesión de más de setenta importantes personalidades y organizaciones del país y del exterior, entre ellas, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y la Alianza Mundial de Turismo Indígena (WINTA). 