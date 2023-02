CARAMBOLA x 3

Los eventos que constituyen un gran movilizador social y turístico de esta ciudad de concordia se vieron exaltados en las redes sociales al observarse el logotipo de una entidad nacional como auspiciante del carnaval de Concordia.

Es muy cierto y evidente que poner en marcha cualquier tipo de evento de gran magnitud requiere de cuantiosas sumas de dinero para su concreción.

Lo que esta bajo sospecha son los macro numeros que se manejan en cada “fiesta” , ya que no se explicitan en ningun lado los ingresos y egresos de semejantes sumas .

En sintesis si no se muestran, se deja librado a cualquier interpretacion y por que no suspicacia por los me llevo , si total nadie pregunta.