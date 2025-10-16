Candidatos de ALLA en la capital entrerriana

Benegas Lynch: “Los entrerrianos saben quiénes los hundieron en la decadencia y van a votar por la profundización del cambio que llevan adelante Frigerio y Milei”



Los candidatos a legisladores nacionales de la ALLA: Joaquín Benegas Lynch, Romina Almeida, André Laumann, Alicia Fregonese y Wenceslao Gadea; además del presidente de la LLA y uno de los jefes de campaña, Roque Fleitas; simpatizantes de las distintas fuerzas políticas, dirigentes y funcionarios del gobierno provincial recorrieron, hoy, 3 importantes seccionales de Paraná. Recibieron el saludo de vecinos, comerciantes y transeúntes; y tuvieron la posibilidad de explicar las ideas que llevarán al Congreso de la Nación, si son elegidos el 26 de octubre.

El recorrido de los candidatos, militantes y representantes de las distintas fuerzas políticas comenzó a las 17 hs en la seccional 8, luego se trasladaron a la 9 y finalmente llegaron a la seccional 11, donde los esperaban periodistas. “Estamos en la cuenta regresiva para marcar un hito el 26 de octubre. Los argentinos vamos a votar por esta transformación que dejará atrás al pasado decadente, representado por el peronismo kirchnerista. Millones de argentinos estamos poniendo el hombro, pero hay que entender que construir una casa no se hace de la noche a la mañana; estamos construyendo la casa de los argentinos, de los entrerrianos, y eso vale la pena. Esperamos el apoyo de todos para tener diputados y senadores que representen en el Congreso a los postergados, a las PyMes, al emprendedor, al joven que quiere progresar”, declaró a la prensa Joaquín Benegas Lynch, primer candidato senador.

“Es muy importante que la gente vaya a votar el 26 de octubre, porque no hacerlo es un modo de volver al pasado. Los entrerrianos tenemos que entender que estamos a la mitad del camino que posicionará a Argentina y a Entre Ríos en lo más alto, porque tenemos todo el potencial para seguir creciendo, pero necesitamos continuar por esta senda”, agregó, por su parte, Andrés Laumann, primer candidato a diputado nacional.

En tanto, Alicia Fregonese, candidata a diputada nacional, en segundo término, expresó: “Si le va bien al presidente, nos irá bien a todos los argentinos; nos va a ir bien a nosotros, en la provincia. Seguramente los entrerrianos queremos orden y estabilidad, porque de esa manera vamos a poder construir un futuro mejor para todos y creo que tenemos esa oportunidad en la provincia, con el gobernador Frigerio, y en la nación con el presidente Milei. Sigamos por este camino, que es el del crecimiento, del desarrollo y del bienestar. Estamos convencidos de que podemos tener esa provincia, ese país, que tanto queremos”.

Llevando el mensaje de la libertad a cada rincón de la provincia

Desde temprano, el día de hoy, Joaquín Benegas Lynch estaba haciendo “territorio”, un trabajo directo y presencial en el que se llega a distintos lugares, especialmente barrios, pueblos o comunidades, con el objetivo de escuchar las demandas de la gente y llevar, de primera mano, el mansaje de los candidatos a la población.

Primero, visitó Rosario del Tala. Estuvo recorriendo las instalaciones de la Cooperativa Apícola del Tala, que es una asociación de productores de miel de Rosario del Tala, fundada en 2011. Esta Cooperativa se dedica a la producción y comercialización de miel bajo la marca propia “Cosecha del Tala”. Benegas Lynch escuchó las inquietudes de los responsables de la Asociación y conversó con ellos acerca de las ventajas que los proyectos que se pretenden ingresar al Congreso nacional aportarían al sector productivo entrerriano.

Más tarde mantuvo un encuentro con el intendente de Tala, Juan Ramón Medina para luego dirigirse a la localidad de Crespo.

Ya en el ejido de la que se conoce como la “Capital Nacional de la Avicultura”, el candidato a senador nacional visitó la empresa Spreafico Equipamientos SRL y en establecimiento Don Federico, dedicado a la actividad agropecuaria.