El viernes 28 de noviembre, en todo el país, el Consejo Argentino de Oftalmología (CAO), realizará una nueva edición de su Campaña Nacional de Prevención de Ceguera por Diabetes, con el fin de detectar y prevenir enfermedades oculares, como la retinopatía diabética, que pueden causar pérdida severa de la visión e incluso ceguera.

Esta campaña se llevará a cabo en 87 hospitales y centros médicos. El listado completo de todas las sedes se encuentra disponible en: www.oftalmologos.org.ar/diabetes2025.

La atención médica es sin costo para la persona que se presente de manera espontánea en cualquiera de estos centros adheridos. Consiste en un fondo de ojos, no duele, es rápido y en pocos minutos se obtiene el resultado.