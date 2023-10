¿CAMINATA O ACTO?: Un Día de la Lealtad, con dos conmemoraciones en Concordia

COMPARTIR

Por Rubén Bonelli – Director de Diario del SUR Digital y Radio La Tribu 90.7

Este martes 17 de octubre, el peronismo conmemorará el Día de la Lealtad con dos actos en Concordia, uno encabezado por el candidato a gobernador Adán Bahl, junto a Armando Gay, con la intención de mostrar “un peronismo unido”, luego de la sangría que hubo en las elecciones primarias contra los dirigentes, Angel Giano y Alfredo Francolini. Por el otro, un acto en un reconocido Club de nuestra ciudad, en donde se darán cita los peronistas, que no comulgan con las “agachadas” y el “modo de hacer política”, de los oficialistas, señalaron a Diario del SUR Digital.

Por más que lo nieguen desde la cúpula del pejotismo concordiense, ya nada será igual. La tan mentada “unidad”, que siempre se daba en el peronismo de Concordia, luego de las pujas internas, se desvaneció y parece hasta siempre. Lo dicen los militantes de a pie, que trabajaron para uno u otro dirigente, “Ya no nos conducen”, confirmaron.

Gay para bajar los kilos de más que aumentó luego de las duras internas, aprovechará para recorrer distintos puntos de la ciudad, en donde estaba flojo y tenía poco y nada. El candidato a Intendente tiene la esperanza de que Sergio Massa le traccione votos. Hasta se llegó a decir. que hizo una especie de altar con la estampita de Massa y le reza todos los días antes de salir a militar su candidatura a intendente.

Del otro lado y no del mostrador, se encuentran otras facciones peronistas. Algunos que hace rato comparten espacio con otros sectores políticos, e incluso adversarios del oficialismo y otros que, maltratados y ninguneados por ese mismo oficialismo en donde se encuentra la familia Cresto y también su ungido candidato Armando Gay, decidieron acompañar en esta etapa al candidato de Juntos por Entre Ríos en Concordia. Estamos hablando del joven radical, Francisco Azcué, que con su nueva manera de moverse en política y en los sectores más desposeídos de Concordia, les ha robado el sueño a más de uno.

El “gringo” como se lo conoce en la popular, no ha dejado un lugar por recorrer. “Parece que este muchacho no duerme”, dijo un viejo militante del radicalismo. Y es que Azcué, junto a estos sectores del peronismo realizarán un acto este 17 de octubre en el Club Alumni, en el corazón del popular Barrio Lezca de Concordia. programado para las 20 horas.

