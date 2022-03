Bordet y Bhal le estarían preparando las valijas a Cresto y Frigerio exige ajuste ya.

Mientras el Diputado Nacional Rogelio Frigerio se mueve en los hechos con gestos propios de quien aparenta ser un gobernador electo, recorriendo la provincia con sonrisas y abrazos varios, y transitar con impaciencia el eterno período que va desde las elecciones generales a la asunción del cargo, Bordet paralelamente se le pega ahora sin disimulo como si fuesen del mismo partido en lo que quieren dar una imagen será “una transición ordenada,” en el peronismo “pasan cosas”.

Una de esas “cosas que pasan” es que, según trascendidos, Bordet estaría dispuesto a sacrificar la candidatura a la Gobernación de su Vice, Laura Stratta, por varias razones, pero esencialmente son tres las que enumeraría: 1) Que no trepa ni un centésimo ni en las encuestas oficiales (9 por ciento apenas de la intención de voto); 2) Las presiones del Gobierno Nacional que todavía confía en que puede dar vuelta el humor social, que no quiere saber nada con el desdoblamiento, y apuestan por ende a una candidatura fuerte en el territorio local, que traccione votos para él o la candidata a Presidente; 3) La de varios dirigentes provinciales, que, como les venimos contando, entienden que Stratta es “invotable”, “pianta votos”, etc, repitiendo el argumento que “no gana ni en Victoria”, lugar en los que estarían muy frescos los subsidios para los más pobres que nunca llegaron entre otras cosas.

La apuesta habría variado y sería actualmente tal como quedó reflejado en el acto con el Presidente Alberto Fernández, la candidatura de Beto Bhal, el Intendente de Paraná, su Vice, cuando Urribarri los eligió a los dos; el hombre fuerte del Senado en esa época, bajo cuya Presidencia brotaron a borbotones los contratos truchos por doquier. Del grupo político de quien comanda prácticamente los destinos de la Provincia a su antojo: La Ministra Todopoderosa Rosario Romero.

El tema es que Beto pretendería en acuerdo con Bordet, que le bajen el candidato que mejor mide y que más camina hoy por hoy la provincia, que no es otro que el Presidente de ENHOSA, Enrique Cresto, que nunca dijo que se bajó de sus aspiraciones.

Si bien los B B por un lado dicen una cosa -que quieren competencia interna y que dan libertad- ,están haciendo otra totalmente distinta: intentar facilitarle el trámite a quien “Gustavo” corone a dedo y dar rienda suelta de una vez por todas, a la bronca que destila contra el Clan Cresto, rencores irresueltos que arrastra desde Concordia. Pretenden encerrarlo nuevamente allí en su despacho de intendente, para “hacerlo escupir sangre” y derrotarlo definitivamente, ya sin la protección del Gobierno Nacional.

En síntesis, lo quieren sin plata a Cresto para que no la pueda repartir en obras a los intendentes tanto de Cambiemos como del Peronismo (es el único que trae obras), porque sostienen que está trabajando desde hace rato en eso, y tiene ventajas en ese cotidiano rose con el territorio, en donde siembra relaciones, contactos, etc. También se comenta que en el Gobierno Nacional ni Gabriel Katopodis, Ministro de Obras y Servicios Públicos de la Nación, ni Sergio Massa, Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, ni Alberto Fernández, Presidente, ni mucho menos Cristina Fernández, luego del desplante de Kueider, están dispuestos- de momento- en darles ese gusto.

Por lo pronto, ni lerdo ni perezoso, Bordet se reunió recientemente con los intendentes radicales, obviamente, luego del guiño de su socio Rogelio Frigerio para ejecutar ese plan desgaste de Cresto.

La antigua dupla que jugó para la gobernación (BB), y que hoy recrean o refundan el vínculo, tendrá que competir indefectiblemente, salvo algún cambio brusco que por ahora no se avizora.

Massa (Sergio), en particular, entiende que el concordiense está haciendo un muy buen trabajo y, por sobre todo, en Nación que monitorea con encuestas propias que expresan que “los números les da muy bien” comparándolo, lógicamente, con los candidatos de su espacio.

Volviendo al que ya se cree Gobernador electo -Rogelio Frigerio-, estaría sumamente preocupado por la situación económica futura y entiende, sin que haga falta ser brujo, obviamente, que heredará un gran lío (por no usar una palabra prohibida). Califica en la intimidad a la provincia en una tierra arrasada, que se le tornará sumamente conflictiva e ingobernable. Se la ve venir como que “mañana sale el sol” exageran en Cambiemos.

Según fuentes que prefieren el anonimato, dicen que en la reunión que habrían mantenido en la casa del Diputado Troncoso, (después del encuentro “casual” en la fiesta de la apicultura en Macia)Frigerio y Bordet, el ex bustista y hombre de Cambiemos ahora, le habría dicho siempre en buen tono y pidiéndole como favor, que es indispensable que haga las reformas que entiende son urgentes: Dar de baja a contratados, modificar el régimen de jubilaciones, solucionar el tema deficitsrio de la UADER. De lo contrario las tendrá que hacer él y su capital político (que es muy poco, ya que no tiene estructura) será dilapidado. Por eso precisa que Bordet lo haga y ahora mismo(aunque este se comprometería hacerlo en Junio después de las elecciones).

Ocurre que conoce perfectamente “al dedillo” del endeudamiento de más de 700 millones de dólares que heredará, además, claro está de los esfuerzos que tendrá que hacer la Nación para pagar los 45000 millones de dólares que dejó la gestión de su jefe político, Mauricio Macri.

Si Gustavo no lo escucha y no cumple, dicen en el entorno del emprendedor inmobiliario Frigerio deberá hacer una auditoría completa para que la ciudadanía se entere en que estado recibe la provincia, comparando los precios pagados en las compras del estado, el costo de las obras, etc. “Entendelo, está en juego su pellejo, y él no quiere comerse ningún garrón”, cierran.

Y esas carpetas cruzarán plaza Mansilla con destino a Tribunales.

Fuente P. de R.David