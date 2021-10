Bordet: La imagen negativa trepó por las nubes y alcanza ya el 74 por ciento (y faltan dos años!!!)

La consultora DC cuyo titular es el licenciado Anibal Urios, difundió una encuesta realizada recientemente en la provincia entre el 15 y el 17 de octubre, hace apenas dos días.

Sobre un muestreo de 670 personas, señala que entre imagen regular, mala y muy mala, Bordet acumula casi el 74 por ciento y que casi el 70 por ciento de los encuestados cree que ganará las elecciones Juntos por el cambio. Sólo el 12,9 por ciento que cree que ganará la lista de Bordet y el 42, 6 por ciento calificó de imposible un triunfo peronista. El rumbo de la Argentina de 1 a 10 da de promedio 2,4.

A medida que se acercan las elecciones suelen ser más precisos los números. No sólo porque la gente se va definiendo, sino además porque está en juego el prestigio y la credibilidad de las encuestadoras. Hacen que se pongan filosos y muy celosos con la difusión de datos. No hay margen para formar o cambiar opinión, sino que se limitan simplemente a recoger de modo objetivo las miradas de la ciudadanía.

Esta misma encuestadora, por ejemplo, en mayo del corriente también anunciaba que en Entre Ríos: el 34,7 por ciento de la sociedad se mostró desilusionada de la gestión del gobernador En Enero, según publicaban los medios oficialistas, sobre un 30.4 por ciento de los encuestados la consideró Positiva; un 29.8 Regular; un 33 por ciento Negativa (esa suma ahora trepó a 46,5); y un 6.8 por ciento de los encuestados no supo qué contestar.(ahora sólo el 1,4). Asimismo, decía que la imagen positiva de la gestión entrerriana es superior en Concordia, con un 32.8 por ciento; decae en Concepción del Uruguay con un 30.8 por ciento; y es peor en Paraná con un 28.7 por ciento.

Los datos exhiben al desnudo y con crudeza la decadencia, reflejan con números concretos la crisis de confianza y de credibilidad de un gobierno con irresueltos bolsones de corrupción y en retirada, que ya está en un proceso irreversible de descomposición franca.

Como ya lo sostuvimos reiteradamente, la causa millonaria de los subsidios truchos que habría entregado la Vice Gobernadora Stratta, la publicidad trucha que se sigue investigando por cifras millonarias que habrían sido distraídas del estado, con funcionarias que eran del Gobierno anterior y que siguen como si nada en el actual, como Maricel Brusco , Secretaria de Comunicación y Mariela Teruel, de fluido contacto con el Senador Nacional Edgardo Kueider, que en mayo del 2020 otorgaron 80 millones de publicidad; las también jubilaciones truchas otorgada a occisos, con el personaje de Redes y ex Presidente de la Caja de Jubilaciones que vive como ricachón, que está asesorando a Casaretto en el Nordelta, Daniel Elías, bailando Tik –Toj Los escándalos de vialidad, el IOSPER, los nombramientos de acomodados, etc. Parece que no le costaron gratis al gobierno, y por el contrario, el ciudadano de a pie se las está cobrando.

Una jueza importante de Paraná habría dicho en una mesa de una conocida confitería local, que el favorecimiento y el tratar de blanquear a la vicegobernadora Laura Stratta era la única causa impulsada a una velocidad supersónica de dudosa procedencia lo cocinaron en dos años en todas las instancias, mientras las causas penales de corrupción en las que los investigan a políticos y amigos del poder o están en el freezer o marchan en carretilla”.

