Bordet en retirada: aun no explicó en que gastó los u$s 500 millones y ya pidió 38 millones más

Hace cinco años endeudó a la provincia en 500 millones de dólares, no pagó, reestructuró la deuda para que pague el gobierno próximo, no ha dado explicaciones en que se gastó el préstamo y ahora vuelve a endeudar en dólares a los entrerrianos. ¿Contará el miércoles donde está la plata?

A pesar de ser contador, de tener un equipo de contadores y asesores económicos y financieros, el gobernador Gustavo Bordet, con su firma, viene endeudando en dólares a varias generaciones de entrerrianos. Maniobras que han contado con la connivencia de diputados y senadores que levantaron la mano estos proyectos de autoría del gobernador para endeudar la provincia.

En 2017 logró que el estado de New York otorgue a la provincia un préstamo de 500 millones de dólares, dinero que debió haberse destinado al sistema sanitario, a la Caja Previsional que viene acumulando un extraordinario déficit o a reactivar las actividades privadas, pero que no se ha visto reflejado en obras o servicios en beneficio de la sociedad, y que obviamente, su destino no puede ser otro que los gastos de la política.

A pesar de que el gobernador Bordet (negador serial) aseguraba que no había deuda en dólares, tuvo que afrontar el inicio un proceso judicial en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York por el incumplimiento de pago de un cupón con vencimiento en agosto del 2020.

Reestructurada esa deuda y pateada para futuras gestiones, siga el baile. A fines de 2021, y con la excusa del “desarrollo productivo” de la provincia, y con la complicidad del Poder Legislativo que le aprobó cláusulas especiales para tal “inversión”, el contador Bordet y su “equipo”, con sus preclaros conocimientos de los números, recurrieron nuevamente al “viejo truco” de endeudarse.

En esa oportunidad por 5 mil millones de pesos del “Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial”. ¿Vos viste en que desarrollo se invirtió?

Y como el baile no para, la fiesta sigue, públicamente y sin ponerse colorado, vuelve a endeudar a la provincia con organismos internacionales. La excusa: El Programa de Caminos para el Desarrollo Productivo de la Provincia de Entre Ríos. (Después de 7 años de gestión sin un solo camino de la producción en condiciones)

El plan de mejoramiento de la conectividad vial será financiado por la Corporación Andina de Fomento (CAF) por un equivalente de 38 millones de dólares (sí, más deuda y en dólares) y con el respaldo de la Nación (vaya garante en un año electoral)

El organismo ejecutor será el Ministerio de Producción de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (léase Juan José Bahillo), que estará a cargo de la relación con la CAF.

La administración general se realizará a través de la Unidad Ejecutora Provincial, dependiente del Ministerio de Planeamiento Infraestructura y Servicios (a cargo del timbero Richard), que será responsable por la gestión en los aspectos financieros, de contabilidad y jurídicos, de seguimiento y evaluación de las obras.

Y como si faltara alguien más con quien repartir, la infraestructura vial se prevé que sea ejecutada por la Dirección Provincial de Vialidad (que solo fabrica millonarios y de caminos, nada), que debería realizar el diseño de proyectos ejecutivos y supervisar la realización de las obras previstas (una garantía).

Este miércoles el gobernador dará su último mensaje en la apertura del año legislativo, ¿contará en esta oportunidad donde están todos los dólares que involuntariamente debemos todos los entrerrianos?