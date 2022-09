Bordet, el DT del peronismo sin estrategia para disputar las elecciones 2023

El peronismo entrerriano está esperando las directivas de Bordet respecto a cómo alistará sus huestes de cara al año electoral que se avecina. Lo único cierto hasta ahora es el silencio ensordecedor que emana Gustavo al respecto.

Muchos creen que el líder del peronismo de nuestra provincia está especulando, calculando que hacer para dar un golpe de efecto contra los rivales que tiene dentro de su propio partido y la oposición.

Se dice que está estudiando meticulosamente el escenario político actual y que dará a conocer su decisión a último momento, para tener a su favor el factor sorpresa, poniendo a su candidato para gobernador y armar una lista de diputados provinciales a gusto y paladar sin que nadie tenga tiempo de reaccionar y armarse para dar pelea.

¿Habrá adelantamiento de las elecciones y suspensión de las PASO?

¿Se concretarán las elecciones de Entre Ríos junto con las elecciones nacionales en octubre del año que viene?

Nadie sabe nada, y Bordet TAMPOCO. No es que Gustavo este planificando una estrategia maquiavélica para sobrepasar a todos sus adversarios, simplemente está sumido en la indecisión total.

IRRESOLUTO, sin saber que jugadores políticos poner, sin plan, carente de ideas de cómo remontar un escenario eleccionario que ya se le ha tornado en contra, palpitando hoy por hoy una clara derrota, que lo desanima y lo deja sin margen para maniobrar.

Sus principales lacayos no están en condiciones de presentar una seria contienda electoral. María Laura Stratta, por más que trata, no consigue sumar apoyo dentro del peronismo, por más que SE AUTOPROCLAMA COMO LA CANDIDATA NATURAL A SUCEDER AL ACTUAL GOBERNADOR.

Stratta pasa de tener una imagen negativa, a ser casi totalmente intrascendente. No suma votos, y por su poca visibilidad ejecutiva, su accionar puramente protocolar, y algunos hechos poco claros, restaría votos en una elección general, y sepultaría al peronismo en una derrota catastrófica.

El otro artillero que tiene mejor perspectiva es Bahillo, que tampoco arrastra muchos votos ni siquiera en su terruño de Gualeguaychú, pero al menos ha captado la atención nacional por ser Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, y en estos días ha cobrado fuerza en los medios capitalinos por su postura y opinión por el dólar Soja.

Además, confían en que Juan José Bahillo atraería la simpatía de los productores del campo, que son mayoritariamente e históricamente contrarios al peronismo. Pero Bahillo tampoco es una figura rutilante, caudillezca, como para encolumnar al peronismo y llevarlo al triunfo en las próximas elecciones, PASO mediante o no, anticipadas o conjuntas con las nacionales. Es más, en Gualeguaychu sostienen que el referente de peso es Martin Piaggio y no Bahillo.

Los otros dos dirigentes con posibilidades mucho más serias que Bahilo y Stratta son el intendente de Parana Adam Bahl, que ya tendría casi descartada su candidatura a gobernador para buscar la reelección a la intendencia, y Enrique Cresto teniendo números que lo posicionan como el mejor candidato del pj, vuelve a la intendencia de Concordia para lanzarse de lleno a la campaña para gobernador buscando ser el candidato de Bordet, pero si no lo es, la decisión está tomada y lo hará con lista propia.

Por ahora Gustavo no amaga siquiera una pista sobre sus próximos pasos, pero no es que lo esté pensando mucho como si se tratara de una sofisticada jugada de ajedrez, donde elucubra movimientos y sacrificios de piezas para finalmente alzarse con la victoria, nada de esto pasa por su mente, en realidad no pasa nada, sencillamente no sabe que hacer frente a un panorama tan adverso, y el miedo lo paraliza.

De aquel jolgorio triunfalista de junio de 2019, NADA MAS QUEDA.

