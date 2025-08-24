Boleta Única Papel: sortearon el orden de las listas.

Tras la oficialización de candidaturas, este viernes se realizó el sorteo que determinó la ubicación de cada agrupación política en la Boleta Única Papel, el nuevo instrumento de votación que se utilizará por primera vez en las elecciones generales del próximo 26 de octubre.

La audiencia se llevó a cabo en la sede de la Secretaría Electoral Nacional del Distrito Entre Ríos, con la presencia de los apoderados de las agrupaciones políticas que oficializaron sus listas de candidatos el pasado 20 de octubre.

El acto estuvo encabezado por la Junta Electoral Nacional del Distrito Entre Ríos, integrada por su Presidenta, la Dra. Beatriz Aranguren, el Dr. Leandro Ríos, en su carácter de Vocal, el Secretario de la Junta, Dr. Gustavo Carlos Zonis y la Prosecretaria Electoral, Dra. Narubi Godoy Peremateu.

Resultado del sorteo

De acuerdo a lo informado a APF por el Juzgado Federal de Paraná, el orden de ubicación de las columnas de izquierda a derecha quedó definido de la siguiente manera:

-Movimiento al Socialismo

-Nueva Izquierda

-Unión Popular Federal

-Ahora la Patria

-Partido Socialista

-Fuerza Entre Ríos

– Alianza la Libertad Avanza

Próximos pasos

La Junta Electoral Nacional dispuso que el próximo martes a las 9 en la sede de la Secretaría Electoral Nacional se realizará la audiencia a fin de exhibir el diseño de la Boleta Única Papel, con la oferta electoral que los ciudadanos encontrarán dentro de los locales de sufragio.