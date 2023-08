Bahl y el operativo captación de los votos de Galimberti

«Tenemos muchísimos votos que están dando vuelta, que no se reflejaron en el acta. Nosotros tenemos una propuesta para los que no fueron a votar. No yendo a votar es propiciar que lo que uno no quiere que ocurra, termina ocurriendo. Tenemos mensaje para los que no fueron a votar o votaron en blanco. También, queremos abrirle los brazos a mucha gente valiosa de distintos partidos. Pedro Galimberti ha hecho excelente elección, es una persona noble, ha sido intendente, lo he visto trabajar por su ciudad, es un entrerriano. Hay muchas personas en ese espacio político (Juntos por el Cambio) con quienes seguramente vamos a ir charlando.

-¿Lo está convocando a Galimberti?

-Sí. Siempre tuve buena relación con él. Pedro ha sido una persona muy trabajadora. Lo conocí siendo intendente (de Chajarí). Gestionaba, iba a Paraná. No obstante tener el gobierno nacional a fin (durante el macrismo), era una personal que peleaba por su ciudad. Eso es muy valorable. Nosotros, los que somos de Entre Ríos lo sentimos. Es muy poco natural ver a una persona que no nació, que no vive en nuestra provincia, poder llegar a poner la energía para transformar. Eso se decodificó. No obstante haberle prohibido pegar con los candidatos a Presidente, y haberlo proscripto (a Galimberti) ha logrado una elección muy importante en muchas localidades. Hay que convocarlo, porque al país lo sacamos entre todos. Obtuvo 58 mil votos. Y tuvo muy buena elección en Crespo, en Federal, en Feliciano, en Chajarí, en Federación. La verdad que donde tuvo oportunidad de trabajar tuvo reconocimiento importante. Y eso habla bien de él. Y de lo que representa.

Adán Humberto Bahl, candidato a gobernador por el Frente Más para Entre Ríos, no escondió su decisión de apuntar a los votos que obtuvo el exprecandidato a gobernador por Juntos por el Cambio, el actual diputado nacional Pedro Galimberti.

Bahl dio una entrevista al periodista Fernando Gervasoni, conductor de Al Frente, un programa que se emite por la red de canales de la Asociación Entrerriana de Televisión, y habló de su perspectiva de cara a las elecciones generales del 22 de octubre.

El actual intendente de Paraná merituó su propio desempeño en las PASO del domingo 13 y dijo que “teníamos la visión de ser el candidato más votado y alcanzamos ese primer objetivo, que casi fue una hazaña. Mi cara, fuera de Paraná, hace 2 o 3 meses no era conocida. Logramos esa hazaña: que el más desconocido termine siendo el más votado, debido al gran trabajo de los distintos candidatos en las distintas ciudades”.

Respecto de la interna en el Frente Más para Entre Ríos, Bahl entendió que “hubo una competencia muy positiva. Hoy hay que buscar que todos unidos podamos ir con la propuesta ganadora hacia octubre. Las elecciones fueron en igualdad de condiciones. Se dejó a todos participar, todos pudieron pegar, no hubo ningún tipo de restricción. Todo eso genera un ambiente propositivo. Después, bueno, en una elección siempre alguien gana, y el que pierde acompaña. El que gana tiene que conducir con generosidad y el que pierde tiene que acompañar con responsabilidad. Eso lo hablamos en cada una de las reuniones y se ha entendido perfectamente”.

En los 40 días de campaña que tuvo antes de las PASO, Bahl aceptó que no pudo visitar todos los departamentos de la Provincia. “No fui a Rosario del Tala, pero tampoco a muchas otras ciudades. Hubo muchos departamentos a los que no fui, o fui una sola vez. Tuve poco tiempo. Recién cuando el Concejo Deliberante me autorizó la licencia pude salir más intensamente. Con Claudia Monjo no estuvimos dos o tres años recorriendo la Provincia”, comparó.

Respecto al resultado que consiguió La Libertad Avanza, de Javier Milei, dijo que no lo sorprendió. “Había visto un crecimiento muy importante de Milei en los últimos 30 días. El 31 de julio una encuesta nos dio una proyección ascendente. Por eso digo que el resultado de Milei no nos sorprendió”, afirmó.

