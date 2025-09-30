Azcué y Laumann se muestran juntos en Concordia

La política entrerriana comienza a mover fichas de cara a las próximas elecciones, y en Concordia la foto del día la protagonizaron el intendente Francisco Azcué y el candidato a diputado nacional Andrés Laumann, quienes compartieron agenda y dejaron en claro que el pacto provincial entre Juntos por Entre Ríos y La Libertad Avanza ya baja a los territorios.

Ambos dirigentes coincidieron en un encuentro de Pastores evangélicos, donde se entregaron reconocimientos y mantuvieron un intercambio con referentes religiosos de la ciudad. La actividad fue leída como un fuerte gesto político de unidad, que trasciende lo simbólico y se proyecta como una estrategia de campaña compartida.

“Nuestro compromiso es trabajar en conjunto para que Concordia recupere protagonismo y desarrollo. Desde el Congreso vamos a acompañar la gestión del intendente”, expresó Laumann durante el encuentro.

Más adelante agregó: “Mi trabajo será estar al lado del que produce, del trabajador, de todo aquél que genere empleo, porque ahí está la gente que necesitamos y la tarea es hacerles las cosas más sencillas”.

Azcué, por su parte, destacó que “la coordinación entre Nación, Provincia y Municipio es fundamental, y esta alianza nos permite ampliar las herramientas de gestión para la ciudad, la que estamos poniendo de pie en una situación muy compleja porque el populismo ha dejado una huella negativa muy profunda”.

El acercamiento muestra cómo el acuerdo sellado en la provincia comienza a bajar a los distritos, donde las estructuras políticas de ambos espacios ya trabajan en conjunto.

Según adelantaron desde ambos equipos, Azcué y Laumann compartirán más actividades conjuntas durante la semana en Concordia, reforzando así la construcción política que los une de cara a las elecciones intermedias del 26 de octubre.