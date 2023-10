Azcué en el Día de la Lealtad peronista: “No queremos más políticos ricos y una ciudad pobre”

COMPARTIR

Con un discurso claro y contundente, el candidato a intendente de Juntos por Entre Ríos, Francisco Azcué, habló en el acto en conmemoración del Día de la Lealtad, organizado por agrupaciones peronistas, ante un gran número de asistentes, con la presencia también de la candidata a senadora, Cielo Espejo, este martes por la noche, en el Club Alumni de Concordia.

“Quiero escuchar ese caluroso aplauso de los concordienses”, comenzó su discurso, y en medio de gritos y aplausos, continuó “Estamos a seis días de cambiar la historia de Concordia y vengo a este histórico Club de barrio y en este Día tan importante para los peronistas, con mucha humildad y con mucho respeto a decirles que estamos construyendo el Frente más amplio y popular, horizontal y democrático de la historia de Concordia. Esto me llena de orgullo. Este Frente, en donde hay peronismo, hay radicalismo y más de 15 espacios políticos, que conforman el Frente Ahora Concordia. Creemos en la pluralidad y vengo a decirles que ponemos ante todas las cosas, nuestra ciudad, ponemos entre todas las cosas el futuro de Concordia, pero también estamos acá en una actitud de rebeldía, porque queremos rescatar la política como herramienta de transformación social”, asestó en sus primeras palabras al auditorio.

Subiendo de tono, Azcué señaló, “Hoy estamos acá para pararle la mano al linaje que se ha apoderado de su partido. No queremos ver más a políticos ricos y la ciudad pobre. Queremos volver a creer, queremos volver a enaltecer la política. Estamos convencidos que ese es el camino. Por eso vengo a decirles hoy, que ustedes serán los protagonistas de la próxima gestión. Van a ser protagonistas de un gobierno de puertas abiertas, conectado con la gente. No quiero ver más a esos burócratas atornillados al sillón, porque se olvidaron del pueblo. Se dedicaron para gobernar para ellos y sus amigos”, en obvia alusión al gobierno municipal de Enrique Cresto.

Azcué invitó a los presentes a que “Vayan a ver los barrios como están. Se olvidaron como peronistas de los que menos tienen. No pueden dar explicaciones, pero también quiero darles una esperanza. Palabras de esperanza que tiene esa gente que padece y que aún quiere creer en un futuro mejor”, aseguró. “También vamos a acompañar a los trabajadores, a reivindicar la cultura del trabajo, de ampliar derechos. Es mentira que la gente se conforma con un plan. Quieren realizarse, quieren oportunidades. Por eso insisto, debe haber oportunidades para todos y no para los amigos del poder. Tenemos una ciudad que tiene todo y óptimas condiciones para el desarrollo productivo. Vamos a acompañar a los trabajadores de la cosecha que hoy están olvidados”, aseveró.

Entre otras cosas, Azcué dijo que, “Vamos a tener un gobierno municipal conectado con la gente, que dé respuestas inmediatas. Vamos a tener un gobierno sin intermediarios y que las cosas lleguen a la gente y no se pierdan en el camino. Vamos a ocuparnos de la salud. De los Centros de Atención Primaria. Vamos a ocuparnos del mejoramiento de las calles, de los servicios. Vamos a acercar a los vecinos la presencia del Estado, mediante las delegaciones municipales. Quiereo convocar a todas las instituciones, a todas las iglesias, a todos los clubes, a todas las instituciones intermedias, que están trabajando por el bien común. Vamos a trabajar de forma organizada, para sacar adelante esta ciudad”, propuso el candidato.

Azcué cerro diciendo que, “Quiero ser el próximo intendente de Concordia. Quiero ser parte de esta generación que ponga de pie a nuestra ciudad. Quiero que hagamos historia en esta Concordia. En este Día tan especial, quiero agradecerles por la rebeldía que tienen. Quiero decirles que vamos a despertar en cada concordiense el orgullo por su tierra. Y lo vamos a hacer juntos. Sé que hay mucha gente que le hubiese gustado estar acá, pero tienen miedo de perder su trabajo, Hay muchísima gente que nos está acompañando, que no puede estar con nosotros, porque está siendo apretada, está siendo perseguida. Pero déjenme decirles y darles un saludo a todos los trabajadores municipales, a los de salud, a los de seguridad y a muchos que en silencio nos acompañan. No les va a servir de nada el aparato. No les va a servir de nada repartir bolsas. La gente ya despertó y no les cree más. Por último quiero decirles que cuando el pueblo muestra su rebeldía es imparable. Como lo hizo aquel 17 de octubre del 45”, culminó

