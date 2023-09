AUTOPERCEPCION, NADA MAS !!! : La pobreza creció en Concordia y bajó en Paraná

COMPARTIR

Concordia es la segunda ciudad más pobre del país y la pobreza aumentó 3% hasta el 58,3%, con 30.000 personas en indigencia. En Paraná descendió 4% y es de 34%.

El INDEC difundió este miércoles los resultados de su Encuesta Permanente de Hogares sobre condiciones de pobreza e indigencia con datos correspondientes al primer semestre de 2023. Según el relevamiento hecho en 31 centros urbanos de todo el país, Concordia es la segunda ciudad argentina con más población pobre, con el 58%: 18 puntos encima del promedio nacional, que es del 40,1%. En Paraná, la otra localidad de Entre Ríos encuestada, el 34,3% de la población vive en condiciones de pobreza.

El estudio del INDEC difundido este jueves muestra un crecimiento de la población concordiense que no alcanza a cubrir con sus ingresos familiares la Canasta Básica Total, que es el parámetro para determinar la pobreza. En Concordia este porcentaje de sus habitantes era del 49,2% en los primeros seis meses de 2022, tras lo cual había subido al 55,2% en el segundo semestre del año pasado y ahora trepó aún más hasta el 58,3% entre enero y junio de este año.

La población total de la ciudad es del 164.313 personas, de las cuales 95.865 viven en la pobreza.

La indigencia también dio un importante salto en la Capital del Citrus: era del 10,1% hace un año, ascendió a 11,1% en los últimos seis meses de 2022 y ahora afecta a un 18,1% de la población. Son 29.774 personas que viven en la indigencia en Concordia.

Esta condición la determina el INDEC al calcular la distancia (brecha) entre los ingresos monetarios de una familia y lo que necesita para solventar su Canasta Básica Alimentaria, es decir los alimentos necesarios para satisfacer un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas.

El Gran Paraná, por su parte, registra un descenso de cuatro puntos en su pobreza en comparación con la medición anterior del INDEC. Su población incapaz de cubrir la Canasta Básica Total era del 35,3% en el primer semestre de 2022, había elevado al 38,2% en los últimos seis meses del año pasado y bajó al 34,3% en los primeros seis de 2023.

En la capital entrerriana y su área metropolitana (San Benito, Colonia Avellaneda y Oro Verde) viven 285.071 personas, de las cuales 97.799 padecen condiciones de pobreza: no tienen capacidad de satisfacer un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias (vestimenta, transporte, educación, salud, etc.) consideradas esenciales.

En la capital provincial la indigencia afecta al 7,1% de la población –20.128 personas–, un poco menos que el 7,3% que registraba hace un año pero más que el 6,5% que la sufría en el segundo semestre de 2022.

Diferencia de ingresos

La Encuesta Permanente de Hogares del INDEC exhibe una brecha de ingresos monetarios en promedio entre las poblaciones concordiense y paranaense.

Según los datos que llegan hasta junio pasado, el ingreso per cápita familiar en Concordia es de $55.991, mientras que en Paraná es de $83.809.

El ingreso por adulto es de $69.834 en la ciudad de la costa del Uruguay, lo cual representa 39,5% más que el semestre anterior (julio-diciembre de 2022) y , 78,2% más con respecto al mismo semestre (enero-junio) del 2022. En Paraná el ingreso promedio de cada adulto es de $103.772, un 67,1% más que en el segundo semestre de 2022 y 129% superior a un año atrás.

Teniendo en cuenta que la inflación al mes de junio (último mes que incluye el estudio de pobreza del INDEC) acumulaba 50,7% en los primeros seis meses del año y 115,6% en forma interanual, los ingresos de un adulto en promedio en Paraná se habían salvado del incremento de precios e incluso lo habían superado, mientras que fueron fuertemente deteriorados en Concordia.

Otro dato del INDEC que muestra disparidad entre ambas ciudades entrerrianas es el ingreso de la ocupación principal, que es de $92.499 en Concordia y de $126.345 en Paraná.

Gran Resistencia, la más pobre

El conurbano de la capital de Chaco, llamado el Gran Resistencia, es la localidad con más población pobre del país según el nuevo informe del INDEC: el 60,3%, dos puntos encima de Concordia. También tiene un altísimo porcentaje de su población viviendo en la indigencia, el 18,8%.

De sus 422.079 habitantes, 254.613 viven en la pobreza y 79.280 en la indigencia. En la capital de Chaco la media del ingreso per cápita familiar es de $49.417, el ingreso por adulto de $60.608 y el ingreso de la ocupación principal de $83.979.

