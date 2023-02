Aumento para los jubilados: recibirán 17,04% más desde marzo y un bono de $ 15.000 por tres meses

Spread the love

De este manera, la mínima pasará a ser de $ 73.665 -con el refuerzo- y será revisada en junio. El anuncio estuvo a cargo del ministro Sergio Massa y de la titular de Anses, Fernanda Raverta.

Este viernes, el Gobierno anunció el aumento de un 17,04% en las jubilaciones, pensiones, la AUH y otras asignaciones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Será efectivo desde el 1° de marzo hasta fines de mayo y estará determinado por la fórmula de movilidad.

Los detalles fueron brindados por el ministro de Economía, Sergio Massa, y la titular de la Anses, Fernanda Raverta. Además del aumento, se otorgará un bono de $ 15.000 en marzo, abril y junio para quienes cobren la mínima. Con la nueva suba la mínima será de $58.665 desde el próximo mes y $73.665 si se tiene en cuenta el refuerzo. Aquellos que cobren menos del equivalente a dos jubilaciones mínimas percibirán el bono en forma decreciente por un valor mínimo de $ 5000.

Además del aumento recibirán un bono. Foto: gentileza

Esta será la primera de las cuatro actualizaciones de las jubilaciones que se dan en el año. El aumento para los jubilados y pensionados se calcula de manera trimestral y a partir de un coeficiente compuesto por el índice de salarios y la recaudación previsional. La mejora en las prestaciones previsionales llegará a más 18 millones de personas, entre jubilados, pensionados y beneficiarios de las asignaciones que paga la ANSES.

El bono adicional se entregará debido a que con la última actualización que se realizó en diciembre -que fue del 15,62%- y el bono de $10.000 que se pagó en diciembre, enero y febrero, la jubilación mínima quedó por encima de los $60.0000. Es decir, con el aumento de la fórmula de movilidad, el haber mínimo hubiese quedado por debajo de lo que cobraron los jubilados durante el mes pasado.

“Ningún jubilado va a cobrar menos de $73.665″, destacó Raverta. Los tres meses de refuerzo tendrán un costo total de $200.000 millones para el Estado.

CÓMO FUE EL PAGO DE BONOS EL AÑO PASADO

En 7 de los 12 meses del último año hubo bonos para los jubilados. En abril se pagó un refuerzo de $6000, en mayo otro de $12.000 y en agosto de $5000, mientras que en septiembre ($4000), octubre y noviembre ($7000) se pagó un bono dividido en tres tramos, al igual que el último refuerzo que se pagó en diciembre ($7000) de 2022, enero ($10.000) y febrero ($10.000) de 2023.

Estos bonos son solo percibidos por los jubilados y pensionados de haberes más bajos y no se toman en cuenta para los futuros incrementos de los haberes. Se calcula que más de 2 millones de jubilados y pensionados no cobran el bono y no cuentan con ninguna compensación.

Cabe destacar que la Asignación Universal por Hijo (AUH) también se actualizará con el índice de movilidad y subirá a $11.465.

CÓMO SE DIO EL AUMENTO DE LAS JUBILACIONES EN 2022

Los aumentos se determinan cuatro veces por año, en marzo, junio, septiembre y diciembre. El año pasado aumentaron:

En marzo: 15%.

En junio: 12,28%.

En septiembre: 15,58%.

En diciembre: 15,6%.

Para los de ingresos mínimos (hasta dos jubilaciones) hubo dos tandas de bonos extraordinarios (abril-mayo y septiembre, octubre y noviembre) en compensación por la alta inflación.