Llegamos a la recta final de febrero y también la del llamado “verano meteorológico”. Sin embargo, aún quedan días de calor y eventos significativos por delante. Así serán los cambios de tiempo en los próximos días en el país.

Febrero se está terminando. Recordemos que las primeras dos semanas de este mes estuvieron marcadas por un “bloqueo atmosférico” que impidió el avance de frentes fríos hacia la franja centro-este y parte del NEA, manteniendo temperaturas elevadas y prácticamente sin precipitaciones. En la Costa Atlántica, los primeros 15 días tuvieron máximas promedio de 27.5°C (eso representa unos 2°C por encima de lo habitual).

En el norte, provincias como Formosa, Chaco, Salta y Santiago del Estero han mantenido condiciones sofocantes con temperaturas que frecuentemente igualaron y superaron los 40°C, y sensaciones térmicas muy elevadas, superiores a los 46 °C debido a la humedad.

El patrón de lluvias ha sido muy dispar entre las regiones, en la zona centro y Buenos Aires: El mes empezó con un déficit hídrico notable debido al sistema de alta presión (anticiclón) que actuó como un escudo evitando que los frentes fríos atraviesen la zona. Hacia mediados de mes, se estimaba que la lluvia acumulada en la región Pampeana apenas alcanzaba el 40% de lo normal para febrero.}

El “desbloqueo” de las lluvias del 16 al 20 de febrero, fue clave para el campo, la llegada de un frente trajo lluvias importantes a la zona núcleo y Buenos Aires, rompiendo finalmente el bloqueo seco de la primera quincena. Por otro lado, en el norte y Cuyo, a diferencia del centro, tuvieron tormentas frecuentes y alertas (amarillas y naranjas) desde el inicio del mes, con acumulados puntuales muy significativos.

En la Patagonia, el contraste térmico ha sido destacado, saltando de valores muy superiores a los 30 °C en el norte y centro de la región, a nevadas en zonas altas y precipitaciones atípicas de hasta 50 mm en el noroeste y centro-oeste patagónico.

El pronóstico para esta última semana de febrero, a pesar de las lluvias de los últimos días, termina con un balance de precipitaciones por debajo de la media histórica en gran parte del centro del país (estimado en un 70% del total habitual).

Fin de semana con alerta por tormentas en la franja oeste

Este sábado 21 de febrero la inestabilidad estará muy presente en la franja oeste del país. La región del NOA, Cuyo y Córdoba se mantienen bajo alerta amarilla por tormentas fuertes con acumulados de lluvia destacados.

Ocho provincias del oeste argentino están bajo alerta por tormentas fuertes este sábado 21 de febrero.

Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Córdoba, San Luis y Mendoza, mantienen alerta en el inicio de este sábado 21 de febrero por tormentas fuertes. Se esperan eventos de precipitación abundante en cortos períodos (hasta 50 mm, que pueden ser superados de manera local), y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. En la zona de la puna, en los niveles más altos de la cordillera, las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de nieve y/o granizo.

La franja este del país estará más estable el fin de semana, un descanso luego de las tormentas severas que generaron graves destrozos por acción de violentas ráfagas de viento y el granizo de gran tamaño, el pasado miércoles 18 y jueves 19.

La nubosidad será variable este fin de semana, se destaca la mañana del sábado como el momento del fin de semana con mayor porción de cielo despejado en NEA y centro-este. Las temperaturas serán templadas a algo frescas en la mañana, oscilando entre los 14 °C y los 20 °C de mínima en el centro-este, y entre 20 y 25 °C para el NEA. Por otro lado, el NEA tendrá picos de temperatura máxima de hasta 34 °C en la tarde del domingo 22, si bien son valores cálidos a calurosos, con ST más elevada, no serán sofocantes (+40 °C) como los que atravesaron esta semana que está finalizando.

Altas presiones al este de la provincia de Buenos Aires aporta humedad a la región norte y centro del país, con el clásico dominio de circulación del aire desde el mar, bloqueando, además, el avance de las tormentas que estarán sobre Cuyo y Córdoba.

Fin de semana con tormentas en el oeste y calma en el este. Modelo: ECMWF.

En el caso de la provincia de Buenos Aires, tendremos un notorio aumento de la nubosidad desde el domingo 22, relacionado con el desplazamiento gradual del anticiclón que se alejará hacia el este para adentrarse en el Atlántico, permitiéndole así al sistema de bajas presiones en altura su movimiento hacia el este.

No se descartan precipitaciones aisladas sobre el sur de Santa Fe y La Pampa, mientras que el NOA estará nuevamente bajo alerta por tormentas este domingo 22, acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos (entre 40 y 70 mm), frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 70 km/h.

Cerca de los 40 °C en la Patagonia (otra vez)

Regresaron los registros de las elevadas temperaturas en la franja norte y centro de la Patagonia, esto nos recuerda que los esfuerzos por evitar focos de incendios forestales deben seguir muy presentes, dado que todavía queda mucho camino por recorrer (unos dos meses más de peligro extremo de incendios), hasta que cambie la temporada (que bajen las temperaturas de manera persistente y el patrón de lluvias se revierta).

Regresaron los registros de las elevadas temperaturas en la franja norte y centro de la Patagonia. Modelo: ECMWF

Este sábado se esperan máximas de hasta 32 °C en Neuquén y del oeste de Río Negro y de Chubut, mientras que el este de la Patagonia puede registrar cerca de 40 °C en lugares como Trelew, Gaiman y alrededores. La amplitud térmica será notable, las mínimas para el oeste patagónico y Tierra del Fuego estarán por debajo de los 10 °C.

En cuanto a las precipitaciones para la Patagonia, se presentarán de forma aislada sobre Santa Cruz y Tierra del Fuego, este fin de semana. Mientras que el factor viento (desde el norte) estará presente en el noreste patagónico, sobre todo durante el domingo con ráfagas superiores a los 50 km/h.

La semana inicia con nuevas tormentas

Entre el lunes 23 y el martes 24 de febrero avanzarán las tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, sobre el centro y norte del país. Se espera que las precipitaciones resulten destacadas nuevamente en el sur del Litoral, La Pampa, el norte y centro de la PBA, zonas que seguramente entrarán en alerta oficial.

El AMBA espera lluvias y algunas tormentas entre el lunes 23 y martes 24. Modelo: ECMWF

En el norte del país, bajo una masa de aire muy húmeda e inestable, el comienzo de semana estará marcado por lluvias y tormentas fuertes, incluso se pintarán de blanco por caída de copos de nieve los picos más altos de la cordillera del NOA y Cuyo.

El AMBA espera lluvias y algunas tormentas entre el lunes 23 y martes 24, con un posterior descenso de temperatura y atmósfera más estable desde el miércoles 25.

Para aquellos que disfrutan de la última semana de sus vacaciones en la costa bonaerense, deberán estar atentos a los cambios de tiempo; si bien el lunes y martes las máximas prometen estar cercanas a los 28 °C, es posible que entren en alerta por tormentas aisladas, pero localmente fuertes y con ráfagas de hasta 70 km/h, sobre todo para el martes 24.

El paso de un frente frío sobre la zona, con una rotación del viento con ráfagas desde la dirección sur, marcarán el cambio de masa de aire sobre la PBA, y un descenso térmico para la franja central del país. Por ejemplo, Mar del Plata pasará de los 28 °C de máxima entre lunes y martes, a tener 10 grados en la tarde del miércoles, con máxima en torno a los 18 °C.

Nostalgia del verano en PBA, tormentas en el oeste y calma en el este

Condiciones estables para la franja centro-este y parte del NEA el miércoles 25. Temperaturas mínimas sub 10 °C para la mañana del miércoles en parte de Cuyo y sur de la región Pampeana, el otoño quiere avisar que cada vez está más cerca. De hecho, recordemos que según el criterio meteorológico para la simplificación de cálculos estadísticos, las estaciones del año se toman como meses completos, por eso los meteorólogos decimos que desde el 1 de marzo comienza el otoño climatológico, aunque falten unos días para el equinoccio de marzo.

Temperaturas mínimas sub 10 °C para la mañana del miércoles en parte de Cuyo y sur de la región Pampeana. Modelo: ECMWF

El norte del país también tendrá el cambio de masa de aire, a medida que las lluvias y tormentas aisladas del miércoles se alejen de la zona, el aire relativamente más fresco durante el jueves 26 será notable con marcas térmicas en descenso.

Jueves 26 y viernes 27 de febrero con tormentas en el oeste y calma en el este.

Los últimos días hábiles del mes tendrán el foco puesto nuevamente en el desarrollo de tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes y posible activación de alertas, sobre el NOA, Córdoba y Cuyo para cerrar la semana hábil.

