Aluvión de turistas genera filas en Iguazú y mayor movimiento en la capital provincial

La Costanera posadeña, las Cataratas, el Hito Tres Fronteras y la gastronomía es de lo más demandado. Ciudadanos de todo el NEA, Paraguay y Brasil llegan para pasar el finde XL.

En el segundo día del fin de semana largo, nuevamente la capital misionera se vio colmada de turistas. Lo mismo sucede en la ciudad de las Cataratas donde más de 10.000 turistas visitaron el Parque Nacional Iguazú, superando de este modo a los seis mil visitantes del primer día del finde XL. De este modo, se demostró que los visitantes de distintos puntos del NEA, Paraguay y Brasil siguen llegando a Misiones para pasar el día o quedarse hasta que finalice el feriado.

Puerto Iguazú y Posadas registran una ocupación hotelera del 90%, esperando alcanzar picos ayer y hoy. Los números exactos se sabrán entre mañana y el martes. No obstante, los funcionarios del rubro turístico de ambos municipios destacaron que las múltiples propuestas turísticas y culturales atrapan a los visitantes. Las Cataratas, la Costanera posadeña, el Hito Tres Fronteras, y la gastronomía, lo más demandado.

Por otro lado, en Iguazú la masiva cantidad de visitantes congestionó el tránsito de la ciudad provocando largas filas de espera para cargar combustible, acceder a restaurantes e ingresar en los distintos circuitos del Parque Nacional.

El director de Turismo de Posadas, Jonatan Rodríguez, sostuvo que la capital provincial mantiene un 90% de ocupación hotelera. “La ciudad se posiciona como destino turístico y es visitada por ciudadanos de todo el NEA, Brasil y Paraguay. Proponemos actividades durante todo el año, para ser una ciudad de eventos cada vez más visitada. Este fin de semana hay actividades para todos los gustos”.

Luego agregó que el municipio busca igualar o superar los números de la temporada de verano y que desde estos momentos ya están trabajando en ello. El año pasado, la ocupación hotelera del verano en Posadas registró un 82% de ocupación.

En este contexto, el feriado extra largo en conmemoración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural se está viviendo a pleno, por lo que residentes y visitantes tienen a su disposición una variedad de opciones para disfrutar en estos días. Para mencionar, está el recorrido por los distintos templos religiosos, el “paseo de templos”. Arte y música en la costanera. Hoy habrá un recorrido por el Monumento al prócer Andrés Guacurarí, seguido de una caminata por la emblemática Bajada Vieja de 16.30 a 19.30, la salida será desde el monumento a Andresito. Para culminar, mañana se ofrecerá un circuito en contacto con la naturaleza en el Jardín Botánico desde las 17. También, está la oferta turística y de paseo del City Tour La Jangada.

Por otra parte, en la costanera posadeña se constató la circulación de posadeños y visitantes que disfrutaban de un mate, se sacaban fotos o bien recorrían la costanera a fin de disfrutar la brisa a lado del majestuoso Paraná.

Los turistas en Posadas se sacan fotos en distintos puntos de la Costanera.

“Es la primera vez que llego a Posadas, vine porque un familiar se casa. Y por el Día de la Madre decidimos venirnos todos a pasar acá. Nos quedamos hasta el lunes”, manifestó Julia Ochoa, oriunda de Chaco. Luego, relató que “buscan disfrutar de la gastronomía que aconsejaron es muy buena”.



Largas filas en Iguazú

En la segunda jornada del finde XL, es decir, ayer, se registraron largas filas en el centro de frontera de Puerto Iguazú en las estaciones de servicio, en atractivos turísticos y en los circuitos dentro del Parque Nacional Iguazú. En este marco, el centro de la ciudad de las Cataratas se vio colmada de turistas, muchos de ellos realizando compras de último momento para regalar a mamá en su día.



Las interminables filas en el centro de frontera fueron motivos de quejas, no sólo de turistas sino de operadores turísticos y de las empresas de transporte público de pasajeros. “Por la mañana no entendemos cómo, pero se trabó el tránsito y los micros demoraron una hora para salir, sin contar que las terminales de autogestión estaban lentas y los inspectores de migraciones no daban abasto”, indicaron a este matutino.



“Las filas son normales todos los días, pero soportar horas para entrar a la Argentina requiere muchísimo tiempo. Lo favorable es que no hizo tanto calor”, mencionó Inés Benítez, ciudadana de Ciudad del Este que periódicamente arriba a Iguazú para hacer compras.



Por su parte, dentro del Parque Nacional Iguazú también se registraron filas en diferentes puntos de los circuitos debido a la gran afluencia de visitantes. Pese a que el circuito Garganta del Diablo permanece cerrado por la crecida del río Iguazú, incluso hoy y mañana. Así lo hicieron saber a través de un comunicado desde el predio. Durante la jornada del sábado 10.023 turistas visitaron el Parque Nacional, mientras que el día anterior fueron 6.078.



“Les recordamos que la seguridad de los visitantes y trabajadores es la prioridad en cada jornada. Una visita segura será siempre la mejor experiencia. Informamos a los visitantes que los circuitos Superior, Inferior, Sendero Verde y Sendero Macuco continúan abiertos normalmente, así como los servicios turísticos dentro del Área Cataratas”, sostiene el escrito.



Por otro lado, continúa el protocolo para recibir a los turistas desde temprano a fin de que puedan ingresar todos los visitantes al Parque. Las puertas se abren a partir de las 7 y media y aconsejan movilizarse con transporte público para que el estacionamiento no colapse.

En cifras

10.023La cantidad de visitantes que recibió el segundo día del fin de semana largo el Parque Nacional Iguazú. El primer día pasaron por las Cataratas 6.078 personas.

