Alimentos, celulares y construcción: sin listas de precios, las empresas aumentan y ponen carteles de “sin stock”

En medio de la incertidumbre, comercios de diversos rubros dejan de vender su mercadería porque sus proveedores no saben a qué valores cobrarles los productos

“¿Milei? ¡Qué sé yo! Acá no estamos hablando de lo que vendrá con Milei si gana la presidencia. Estamos viendo qué vamos a hacer mañana para no matar al consumidor, pero tampoco perder”.

El que habla es un alto ejecutivo de una empresa de electrónica. Está preocupado y reconoce que tuvieron que poner, de modo preventivo, el cartelito de “sin stock” en muchos de los productos que venden online. “Es un cartel algo mentiroso: producto tenemos, por ahora, lo que no hay es precios”, reconoce.

La suba del 22% del dólar oficial que el Banco Central decidió ayer dejó el dólar minorista en $365,50 mientras el dólar libre escaló más de 13% a 685 pesos, lo que generó un tembladeral en el mundo del consumo. Una situación habitual en este tipo de cimbronazos cambiarios, pero que además llegó en un momento de retracción y alta inflación. “Es el combo perfecto para la desesperación”, resumió el ejecutivo de los carteles de “sin stock”.

En neumáticos, las subas llegaron al 25 por ciento (Getty Images)

En uno de los resellers de Apple, por caso, ayer aumentaron sus precios un 25%, directamente. “No nos quedó otra, no podíamos operar sin subir los precios. Veníamos con un contexto de importaciones muy complicado, con idas y vueltas”, destacaron. Así, un iPhone Pro Max Silver cuesta hoy $2.065.000; el viernes valía unos $400.000 menos.

Un fabricante local de smartphones aseguró este martes que “por el momento la idea es frenar un poco para ver, estamos hablando con toda la cadena para entender cómo seguimos”. Desde la compañía móvil afirmaron que si bien hay algunos productos que se venden, por estar en medio de nuevos lanzamientos, a todo el resto los bajaron de las vidrieras y, sobre todo de la página web. Más cartelitos de “sin stock”.

“Tenemos que ver qué pasa con el dólar y cuándo se podrá importar para fabricar. No sabemos a qué dólar vamos a comprar los insumos. Sacar los productos es una medida preventiva, lo único que podemos hacer ahora: bajamos la persiana virtual hasta entender mejor qué va a pasar y cuánto vamos a poder aumentar. No podemos perder el stock que ya tenemos: suben todos los costos y debemos fijar bien los precios, pero no es algo que se pueda decidir en una mañana”, explicaron.

“Estamos esperando. Son sensaciones, la realidad vendrá en unos días. Creo que aplicó toda la devaluación junta, fijó el dólar y ahora espera que el mercado lo acepte. No sé si será sostenible. La reacción es una sola: parálisis. No hay precio, recién estamos haciendo los números porque no se sabe aún el precio real que va a tener el dólar. Además, ¿se podrá importar?”, se preguntaba ayer por la noche el CEO de otro fabricante de electrónica.

“Con el impuesto nuevo a las importaciones, hoy estamos pagando 30% más que hace 10 días. Habrá que esperar, mientras tanto, todo parado. Mi área financiera no quiere pesos, me pide que no venda por ahora. Estos días, más que nunca, los financieros mandan”, destacó.

Alimentos, juguetes y ruedas

Ayer se supo que el ministro Sergio Massa había designado a un nuevo funcionario a cargo del control de precios y de la negociación con las empresas de consumo. Se trata de Guillermo Michel, director general de Aduana, que hoy mismo comenzó a reunirse con el sector, como adelantó Infobae.

“Los proveedores cortaron las entregas porque no hay precios. Ambas partes sabemos que la situación cambió. Además tienen que pagar sueldos y todo lo demás: debe vender, no puede no entregar productos por mucho tiempo. ¿Cuánto va a durar? No sé, imagino que son tres o cuatro días, hasta que sepan con qué dólar hay que trabajar. Hoy hay producto, tenemos los depósitos llenos. Hay para dos o tres semanas de fideos, por ejemplo”, explicaron desde un supermercado.

Un bot en Twitter sigue las subas en otra cadena, una de las más grandes. Los posteos de hoy indicaban que la variación de precios de la canasta básica en hasta el 15 de agosto es del 8,75% y que los productos con mayor aumento en este mes son la carne picada (57,04%), el queso de rallar (44,13%), la banana (25,08%) y la paleta (20,16%).

En el sector juguetero, el salto del dólar llegó justo antes del Día del Niño, que concentra más de la mitad de las ventas del año (Gustavo Gavotti)

Desde el sector juguetero esperan con ansias el Día del Niño del próximo domingo y aseguraron que los productos de origen nacional ya fueron entregados a los diferentes canales de comercialización, por lo que los nuevos precios se aplicarán para las entregas posteriores a la celebración. “Respecto a los productos importados, puede que se registre alguna remarcación en algunos productos puntuales pero realmente no hay margen para realizar modificaciones a los precios porque se busca favorecer la venta en esta temporada, que explica el 60% de las ventas anuales para el sector”, dijeron en la Cámara Argentina de la Industria del Juguete.

Otro sector que se mueve rápido a la hora de aumentar es el de los neumáticos. Como destacó este medio, ya hay subas de hasta 25 por ciento. Los seis grandes fabricantes de neumáticos que tiene el mercado argentino se cubrieron y a primera hora del lunes enviaron una comunicación interna a los puntos de venta de todo el país confirmando que la facturación estaba suspendida “hasta tanto se aclare el panorama y se defina una nueva lista de precios”, según dijeron en algunos casos.

Materiales de construcción

La victoria de Milei en las elecciones PASO y la suba del dólar oficial de ayer impactaron fuerte también en el mercado de la construcción. Los corralones frenaron las ventas y la venta de materiales de obra no tiene precios de referencia, al menos hasta hoy.

Se estima que los valores aumentaron un 10% en comparación con lo que valían hace sólo cinco días, o sea hasta el último viernes. Desarrolladores de viviendas aseguraron esta mañana que compraron insumos en las semanas previas a las elecciones y que están recibiendo los que ya estaban pagos. Pero reconocieron que ninguna empresa se quiere deshacer de su stock en este contexto: las ventas de materiales están casi paralizadas.

Sostienen que en Argentina cada vez que sube el dólar aumentan los precios, pero que cuando la divisa “se acomoda”, los valores de referencia no descienden. Los presupuestos que realizan los corralones, como mucho, duran 15 días. “Y eso para quienes se arriesgan a hacerlos en el contexto actual”, detallaron desde un corralón.

Griferías, sanitarios, caños de PVC, hierros y cemento son los productos que más subieron sus precios (Foto: Nicolás Stulberg)

En una casa de revestimientos y decoración confirmaron que los materiales nacionales aumentan de acuerdo a lo que suban los proveedores y, a su vez, se traslada a los precios en el mostrador. Los materiales y muebles importados, en cambio, dejaron de venderse hasta que no se calme la situación cambiaria y se estabilice el precio del dólar.

Entre los materiales, griferías, sanitarios, caños de PVC, hierros y cemento son los productos que más subieron, a la par de lo que viene sucediendo últimamente y en los próximos días los valores podrían incrementarse un 20% en comparación con los precios de comienzos de agosto.

“Se ve una caída de los volúmenes vendidos durante julio y esto se debe a la incertidumbre general, creciente a medida que se acercan las elecciones. También afecta el impacto que la inestabilidad macroeconómica y las restricciones vigentes tienen sobre el bolsillo de los argentinos y el desarrollo de los negocios”, explican desde Construya, entidad que agrupa a 10 fábricas de materiales de construcción.

El Índice Construya (IC), que mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los productos para la construcción que fabrican las empresas que lo conforman, registró un descenso desestacionalizado de 1,98% con respecto al mes anterior y se ubicó un 1,88% por debajo de julio 2022 en la serie desestacionalizada. El acumulado de los siete meses del año cerró un 9% por debajo del mismo período del año anterior.

Facebook 0 WhatsApp Twitter Messenger Print