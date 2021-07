El mediático tuvo su primera aparición en la mesa del clásico ciclo y dio que hablar al fundamentar por qué no se vacunará contra el covid-19.

Después de su paso por el reality “MasterChef Celebrity”, con una renuncia que nunca quedó del todo esclarecida, este miércoles finalmente Alex Caniggia debutó en la mítica mesa de “Polémica en el bar”, América.

El lunes pasado hizo lo propio la periodista Marcela Tauro, quien también se sumó a la mesa. El hijo de Mariana Nannis y el Pájaro Caniggia tuvo su primera aparición al aire y lo hizo con su habitual desparpajo y generó polémica al contar que no se vacunará contra el coronavirus.

“Me tomé un cafezurri y activé. No me voy a vacunar, ni acá ni afuera tampoco. Anti vacuna. Cada uno hace lo que quiere”, expresó Alex.

“Este pibe representa lo peor de la cultura popular”, lo recibió amablemente Chiche Gelblung. “La cultura nueva es la que manda, los jóvenes, nosotros”, le respondió el mediático.

“Hay que cuidarse con eso, es un mal mensaje, no podés hacer un mensaje popular anti vacuna”, lo cuestionó Chiche. “Yo hablé de mí”, le aclaró el Emperador.

“Cuando dice alguien yo no me vacuno lo respeto. Cuando dice alguien no se vacunen ahí no”, comentó Flavio Azzaro.

Y aclaró por qué no aceptó bailar en “La Academia”: “Pintó no agarrar. No lo quería hacer, no quería bailar. Puro barats ahí”, lanzó.