Alerta por tormentas en parte de Entre Ríos y otras provincias: los fenómenos que se pronostican

El Servicio Meteorológico extendió la alerta amarilla por tormentas para Entre Ríos y otras jurisdicciones del país, mientras que emitió una alerta naranja para zonas puntuales. Se esperan lluvias intensas, ráfagas fuertes y posible caída de granizo.

El aviso de alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos, fue extendida hasta la mañana del viernes por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que advirtió sobre la probabilidad de lluvias intensas en cortos períodos con acumulados que pueden alcanzar los 60 milímetros, fuerte actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían superar los 70 kilómetros por hora.

El aviso del organismo nacional rige para la noche de este jueves y la mañana del viernes, y alcanza a gran parte de la provincia, además de un amplio sector del centro y norte del país.

Según informó el organismo oficial, el aviso de alerta amarilla por tormentas incluye, además de Entre Ríos, a distintas zonas de las provincias de Corrientes, Santa Fe, Misiones, Córdoba, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy. El fenómeno previsto podría presentarse con variada intensidad, con algunos eventos localmente fuertes.

En la provincia de Entre Ríos, el aviso de alerta por tormentas incluye a los departamentos Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador.

Mientras que Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala, Uruguay y Colón, se encuentran sin alerta y se pronostica una mejora paulatina del tiempo.

Los fenómenos que se pronostican

Desde el SMN indicaron que “el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”, las cuales estarán acompañadas por intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora. Además, se prevé una abundante caída de agua en cortos períodos y acumulados que pueden alcanzar los 60 milímetros”.

De acuerdo al informe oficial, los valores de precipitación acumulada estimados oscilarían entre los 20 y 60 milímetros, aunque no se descartó que esos registros puedan ser superados de manera puntual en algunos sectores. Esta situación podría generar anegamientos temporarios, especialmente, en zonas urbanas con drenajes insuficientes o en áreas rurales con suelos ya saturados.

En ese marco, el organismo meteorológico recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante la posibilidad de fenómenos intensos, como asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas.

Alerta naranja para otras provincias

Asimismo, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de alerta naranja que regirá durante la noche del jueves y la mañana del viernes, para zonas específicas de las provincias de Corrientes, Santa Fe, La Rioja, Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero. En estos distritos, las condiciones previstas fueron calificadas como más severas.

“El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas”, detalló el SMN. Estas tormentas podrían estar acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora y abundante caída de agua en cortos períodos. Para estas zonas, se estimaron valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 milímetros, con la posibilidad de superaciones en zonas puntuales.

Ante este escenario, se reiteró la importancia de seguir las recomendaciones de los organismos oficiales y extremar las medidas de prevención, especialmente, en las áreas bajo alerta naranja, donde los fenómenos podrían generar impactos significativos.