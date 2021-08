El jefe de Gabinete, de todas formas, no quiso abundar en el tema. “El Presidente ya lo explicó, ya quedó detallado, así que allí nosotros no encontramos más tema como para agregar”, dijo. Y ante la repregunta sobre si hubo más celebraciones en la residencial presidencial, respondió: “No, no… no, no… no, no”.

Otro cumpleaños

Según informó lanación.com, la transgresión presidencial del 05/07 del año pasado respondió también a un cumpleaños, esta vez el de su hermano por parte de madre, quien entró a las 21:20, permaneció casi 3 horas en el chalet y se retiró pasados 18 minutos de la medianoche.

En total, agrega ese medio -que cita registros de ingresos y salidas de la residencia presidencial-, Galíndez ingresó 12 veces en la quinta de Olivos entre fines de 2019 y la Navidad de 2020. De esas visitas, 6 ocurrieron durante el período de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” (ASPO), decretado en todo el país. Y de esas, cinco ingresó a la mañana y solo una vez entró a la noche: ese 1er domingo de julio.

Voceros de la Casa Rosada consultados por lanación.com indicaron que no harían comentarios sobre las visitas de Galíndez a la quinta de Olivos. “El Gobierno entregó toda la información sobre los ingresos y salidas de la residencia presidencial y con esos datos, cada medio de comunicación hará lo que considere”, sostuvieron.

5 días antes de cenar con el Presidente, Galíndez había cumplido 54 años. Fue el martes 30/06, cuando comenzaron a aplicarse mayores y más estrictos controles en lo que el Gobierno denominó como una “cuarentena reforzada” que incluyó, entre otras medidas, dar de baja el 40% de los permisos para circular, como también límites operativos en el uso de la tarjeta SUBE.

Al menos desde 2020, consigna el portal de noticias, Galíndez trabaja para una de las corporaciones más grandes de la Argentina, donde fue director de marketing de una conocida bodega, y ahora figura como empleado de otra firma de ese holding, de acuerdo a registros comerciales y laborales.

Más ingresos

Los mayores controles de la “cuarentena reforzada” se basaron en el decreto 576/2020 que el presidente Fernández firmó el 29/6, prorrogando la vigencia de la cuarentena ante el avance de la pandemia, con especial énfasis en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Chaco, la ciudad de Neuquén y el departamento de General Roca, en Río Negro.

5 días después de la entrada en vigencia del decreto presidencial –y, por tanto, en momentos en que los cumpleaños se celebraban de manera virtual a través de plataformas como Skype o Zoom–, Fernández y su hermano por parte de madre se reunieron el domingo a cenar, en el chalet, durante casi 3 horas.

Además de ese ingreso dominical y nocturno, Galíndez registra otras cinco visitas a la quinta de Olivos. Todas por la mañana y todas en jornadas laborables salvo una, informa lanación.com.

Así, además de dos ingresos en diciembre de 2019 y otros dos en enero y marzo de 2020 –es decir, previo a la imposición de la cuarentena–, Galíndez ingresó el jueves 30 de abril, cuando permaneció entre las 10:07 y las 17:00, aunque desde la Casa Rosada indicaron repetidas veces durante las últimas semanas que los horarios pueden estar mal asentados. Esa mañana, Fernández también recibió en Olivos a Fernanda Raverta, a quien designaba como titular de la Anses tras echar a Alejandro Vanoli.

Galíndez volvió a ingresar a las 9.30 del lunes 1 de junio, se presentó como “visita privada” y se dirigió al chalet –al igual que en todas las demás ocasiones–, y se retiró a las 10:58 tras ver a su hermano.

Después de la noche del domingo 05/07, Galíndez volvió a la Quinta otro lunes, 07/09, también a la mañana. Ingresó a las 9:10 y se retiró a las 10:40, del día en que su hermano el Presidente le transmitió un pedido especial a los argentinos: “Dejemos el esparcimiento social para otro momento”.

La siguiente visita fraternal ocurrió el domingo 04/10, por la mañana. Ingresó a las 10:05 y se retiró a las 11:30, horarios casi idénticos a los que asentó la custodia presidencial quince días después. Entró a las 10 y se marchó a las 11.40 del lunes 19. Ese día, la Argentina llegó al millón de contagiados por Covid-19.