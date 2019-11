Alberto Fernández: “No podemos pagar la deuda en las condiciones que está la economía argentina”

Entrevistado por el expresidente ecuatoriano Rafael Correa para el canal Rusia Today, Alberto Fernández brindó fuertes definiciones sobre la deuda con el FMI y la capacidad de pago del país, las decisiones económicas del gobierno de Mauricio Macri, la crisis en Chile y la integración latinoamericana.

El presidente electo también se ocupó del rol de la prensa y la Justicia en la Argentina y América Latina. En ambos casos, para identificarlos como herramientas de presión y lobby de los sectores de poder. En el caso de los tribunales, ubicó como víctimas de “la manipulación del poder” en los tribunales a Lula da Silva en Brasil, a Milagro Sala en la Argentina, y al propio Correa, en Ecuador, entre otros casos.

La deuda, el FMI y la campaña de Macri

Mientras, por un lado, Fernández insistió con que la Argentina siempre pagó sus deudas, por el otro, advirtió: “El mundo tiene que entender que nosotros no somos como Macri, nosotros no mentimos. Y nosotros no podemos pagar en las condiciones que está la economía argentina“.

Macri y el FMI fueron destinatarios frecuentes de sus dardos. “El Fondo Monetario Internacional le prestó a Macri 57.000 millones de dólares, que representa el 60% de lo que tiene prestado al mundo”, dijo Fernández, quien además agregó que el FMI lo hizo “para que Macri pudiera sostenerse”.

” La campaña política más cara de la historia de la humanidad es la de Macri. A los argentinos nos costó 57.000 millones de dólares”, apuntó el mandatario electo. “El estado en el que estamos es culpa de Macri y del FMI”, completó.

Con respecto a la herencia que recibirá de Macri en el plano social y económico, Fernández consideró que “va a dejar 5 millones de nuevos pobres, el 40% de la población argentina debajo de la línea de pobreza. Ese es el resultado de Macri”, afirmó, a la par que señaló que la situación económica de la Argentina es grave y la Nación enfrenta “problemas que jamás se nos ocurrió que podríamos tener”.

El conflicto entre la prensa y el poder

Sobre los medios de comunicación, Fernández sostuvo que “la relación de la prensa con el poder siempre es conflictiva. La prensa se convierte en un sistema de lobby de grupos empresarios. Hay grupos empresarios que tienen un apéndice dedicado a lo mediático y que usan ese apéndice para defender estos intereses en verdad”.

“Los argentinos hoy sabemos cuando leemos o cuando escuchamos, quien esta detrás del que está hablando o escribiendo. Que interés está detrás. Sabemos qué interés está detrás del diario tal, tal y del diario tal. No quiero hacer nombres para no revivir problemas”, agregó.

“La Justicia dejó de ser independiente en el continente”

La Justicia fue otro de los temas sobre los que opinó Fernández. El presidente electo aseguró que “en nuestro continente la Justicia dejó de ser independiente y empezó a ser manipulada por el poder. Empezó a servir al poder de turno”.

“El debido proceso legal, que es el que exige que uno tenga un juicio transparente, donde se pueda probar la inocencia en libertad, también fue vulnerado. Y las prisiones preventivas se convirtieron en regla”, lanzó Fernández, al referirse a los casos del expresidente brasileño, Lula Da Silva, las causas judiciales que enfrentan exfuncionarios kirchneristas y el caso del propio Rafael Correa, acusado por corrupción en Ecuador.

“Lo que pasa contigo es un hecho vergonzoso. Ni siquiera pudiste ser sometido a un proceso legal suficiente”, le dijo a Correa.

“El milagro chileno no es la economía, es la paciencia”

Fernández tampoco pasó por alto la crisis que enfrenta Chile hoy. “Uno miraba la desigualdad que había en Chile, y decía: ‘El ‘milagro chileno’ no es la economía de Chile, el milagro de Chile es la paciencia de los chilenos'”.

También se refirió a la integración latinoamericana, que será uno de sus objetivos en política exterior. “América Latina vive un proceso de desintegración creciente. Está todo disperso, nos han dividido peligrosamente. La unidad del continente es el modo que tiene América Latina para enfrentar la globalización”, dijo Fernández.

