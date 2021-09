AL FIN !!! .: Se dio a conocer la fecha de inicio del juicio contra el ex gobernador Urribarri y otros

El tribunal compuesto por José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón comunicó este miércoles que el megajuicio al exgobernador Sergio Urribarri y otras personas deberá empezar el 27 de septiembre.

De ese modo, los jueces descartaron los planteos defensivos realizados por abogados de los imputados, quienes sostuvieron que si se realiza el debate se afectará el derecho de defensa.

El presidente del tribunal que recordó que la semana pasada los defensores expusieron sus pretensiones de diferir el inicio del juicio y la Fiscalía se opuso a ese pedido. Retomó todos los argumentos expuestos; recordó que pasarán más de 100 testigos por el juicio; subrayó que los informes del Comité de Organización de Emergencia en Salud (COES) sobre la realización del debate sólo fueron pedidos por los defensores. Dijo que por acuerdo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) se habilitaron actividades presenciales en el Poder Judicial, según la capacidad física de los espacios.

Remarcó que el 5 de agosto se comunicaron las pautas de trabajo aprobadas, y se dispuso que todo el personal deba prestar servicios de manera presencial quedando exceptuadas embarazadas y personas sin vacunación.

“El planteo es inaceptable y se da de bruces con el levantamiento de restricciones sanitarias anunciado por la ministra de Salud, Carla Vizzotti, ayer. Los letrados hicieron una lectura parcial e interesada, toda vez que el COES destacó que no es su competencia decidir sobre el funcionamiento del Poder Judicial. Resulta evidente y, sin necesidad de abrir juicios sobre la competencia del COES, que aconseja el diferimiento sólo si no se puede cumplir el protocolo sanitario. Pero no existen obstáculos para el acatamiento de las medidas dispuestas por el área de Sanidad del Poder Judicial”, leyó Chemez.

“La alegada afectación al derecho de defensa es sólo potencial”, acotó y apuntó que “las medidas recomendadas desvirtúan los cuestionamientos de los defensores”.

“Las recomendaciones brindadas por el personal de salud son reglas razonables ajustadas a la normativa. Su cumplimiento no es imposible. Aún si aplicáramos el 70 por ciento del aforo, no hay afectación del derecho constitucional de defensa”, reiteró.

Más adelante, dijo que no se descarta la presencia de la prensa. “Oportunamente podrá autorizarse la presencia del periodismo”. Después dijo que “las críticas al aforo del 70 por ciento pierden toda relevancia y actualidad después de los anuncios de la ministra de Salud que autoriza el aforo de 100 por ciento usando tapabocas”.

“Carece de sentido mantener en forma estricta el aforo del 70 por ciento por la inminencia de la aplicación de la medida comunicada ayer. Se debe desarrollar el debate manteniendo todo el protocolo recomendado del área Sanidad. En total 35 personas estarán autorizadas. No hay que mantener la distancia de 2 metros, se pueden acercar usando los medios de protección recomendados, además la comunicación entre abogados y defendidos será de manera virtual, o se puede pasar a cuarto intermedio para el contacto”. Señaló por último que “hubo 4 suspensiones anteriores”. “Es inadmisible volver a suspenderlo”.