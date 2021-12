AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CARGAS CONCORDIA : NO PODRÁN OPERAR AVIONES DE GRAN PORTE y DEJAN FUERA AL URUGUAY

Como promesa pre electoral el gobierno provincial anuncio la adjudicación para la construcción del aeropuerto internacional de cargas de concordia y el inicio de obras para el presente mes de diciembre de 2021, lo que no anuncio es a donde fueron a parar los 50 millones de dolares asignados en en el préstamo del B.I.D , Y lo que es mas grave se tendría previsto realizar una obra que no posibilitaría las operaciones de aviones de gran porte.

Análisis Litoral consulto a profesionales con conocimiento en la construcción sobre requerimientos mínimos para un aeropuerto, donde puedan operar aeronaves de carga que habitualmente utilizadas en el país y que son las que precisamente se necesitan para la carga de la producción regional.

En las gestiones previas esto declamaban desde el gobierno provincial su titular Cdor Gustavo Bordet : Luego de ser recibido por el titular del BID, el mandatario precisó que el crédito de 50 millones de dólares será destinado no sólo al aeropuerto, sino a la integración de los sistemas productivos de la región de Salto Grande, pasos fronterizos y turismo.

El aeropuerto de Concordia tal como esta concebido en la documentación publica, permitiría solo la operación de aeronaves tipo ATR y muy limitado un Embraer 145 /190, SAAB 340 , pero nunca un carguero ni operaciones IMC reducidas y en el gobierno provincial lo estarían sabiendo. A raíz de esta información precisa, el Gobierno Uruguayo, que fue parte de este acuerdo, ya estaría enterado , y esta buscando por ello ampliar el aeropuerto Nueva Hesperides para prestaciones necesarias de carga para sacar toda la producción zonal posible. CONSTRUCCIÓN

Si bien no se preciso oficialmente con detalles ( por el apuro electoral de anunciar el inicio de la construcción del aeropuerto y la costanera norte) Se habría adjudicado por 29.000 millones de dolares para dicha obra a un único oferente que seria la “conocida” empresa Lemiro P. Pietroboni , que jamas hizo obras de aeropuertos, a la que se le ajudican con cierta “frecuencia” varias obras provinciales.

Según las fuentes consultadas, la obra así como esta proyectada seria una estafa, ya que no va a poder llegar ningún equipo mayor a los que operaban que ya no existen en Argentina. Es una obra que se realizaría solo para ocupar el dinero del B.I.D .

Según nuestras fuentes los equipos tipo FK 1000 como los de A.A. o los BAC de Austral y tambien aunque aterricen B 737 , no podrán ser cargueros ni despegar con PMD, pues no resistirían, ni la pista, plataformas, calles de rodaje o zonas de seguridad necesarias para este para ese tipo de operación. Solo Parana, por ser una Base Militar , tiene esa infraestructura, que esta desaprovechada. Ademas la parte operativa técnica solo la tienen ANAC o LAD empresas tipo AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 y estudios especializados, pues no puede fundamentar sin el respaldo de las reglamentaciones OACI.

Integración En 2019, esto decían todos los funcionarios de la provincia que en algún momento deberá explicitar y justificar la utilización , destino de estos fondos y de por que fue apartada la Rca Oriental del Uruguay ( ver nota correspondiente en julio de 2016) y luego en julio de este año se expresaba el gobernador :

«Se trata de un crédito que potenciará el desarrollo y la integración de la Región de Salto Grande, con una serie de componentes que permitirán la concreción de este objetivo”, señaló el ministro de Planeamiento, Luis Benedetto. Benedetto agregó además que “el proyecto cuenta con una serie de componentes, productivos, de fomento turístico, de vinculación regional y de la remodelación completa del aeropuerto de Concordia, comodoro Pierrestegui, que será refuncionalizado como aeropuerto internacional”. El contrato de préstamo, por 50 millones de dólares, se celebrará entre la provincia de Entre Ríos, en su carácter de prestatario y el Banco Interamericano de Desarrollo de manera directa, convirtiéndose esta en una de las primeras experiencias en la región. El proyecto ha sido trabajado en conjunto con representantes municipales, de las localidades directamente beneficiadas, tanto de Entre Ríos como de la República Oriental del Uruguay; y contando además con el acompañamiento, relevamiento y visitas periódicas de equipos técnicos – profesionales del BID. SOBRE LOS 50 MILLONES DE DOLARES En ningún momento, el gobierno provincial indica que se hizo o se va hacer con los 21.000.000 millones de dolares restantes , donde la finalidad principal del programa fue la contribuir al aumento de la competitividad de los sectores productivos y servicios turísticos de la Región de Salto Grande. “Sin dudas, este proyecto marcará un antes y un después en la historia del desarrollo regional, representando un gran paso adelante en la construcción de un futuro mejor con más oportunidades de crecimiento y progreso para toda la región”, decía el ex intendente de Concordia Enrique Cresto . El gobernador Gustavo Bordet, y el ex intendente Enrique Cresto junto al par de Salto (Uruguay) Andrés Lima, tuvieron en su momento a buena noticia del visto bueno de Nación a la firma de los contratos de garantía que posibilitaron posteriormente la llegada de los fondos. “En el Boletín Oficial de la Nación se publicó el Decreto 460/2019, que llevaba la firma del ex Presidente de la Nación Mauricio Macri quien determino la aprobación del respectivo contrato de garantía entre la República Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) En esa ocasion Bordet dijo : Consideró oportuno aclarar que esta línea de créditos binacionales son otorgados para inversiones en infraestructura que se toma entre dos países, Uruguay y Argentina. No puede tener otro destino. “Entonces buscamos la posibilidad de entrar en este programa y lo conseguimos”, afirmó en ese momento. CONFLICTO BINACIONAL EN PUERTA ? Si bien hasta la fecha no hubo queja formal del Uruguay, dado que el Gobierno de Entre Ríos habría recibido el financiamiento del organismo internacional para el “Programa de Desarrollo e Integración de la Región de Salto Grande”, dentro del cual el Aeropuerto Binacional es uno de sus componentes más importantes. Faltaria muy poco para que el gobierno Uruguayo y su presidente Luis Lacalle Pou solicite las respuestas necesarias. ANÁLISIS LITORAL