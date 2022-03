Aeropuerto Internacional de Cargas Concordia: Inoperancia premeditada?

Siendo mas grave aún que se tendría previsto realizar una obra que no posibilitaría ni cumpliría con los requisitos necesarios para las operaciones de aviones de gran porte.

Los productores, los ciudadanos, la industria local y regional cansada de las promesas y del manejo arbitrario de fondos dado que el gobierno provincial no explica en ningún momento donde se encuentran los 50 millones de dolares asignados en el préstamo del B.I.D ,de participacion conjunta con la República Oriental del Uruguay, lo que podría causar con esta decisión arbitrarias ,un grave conflicto con el hermano país ya que parte de este dinero tenia previsto el otorgamiento de créditos para fomento al sector frutihorticola de departamento Salto (R.O:U) integrante de la region Salto Grande, principal beneficiaria del mismo .

Se puede entender que los preparativos para una obra de estas características, tenga cierto retraso en su comienzo por diversas cuestiones que no permiten su inicio de una obra trascendental para la region.

Como promesa pre electoral en 2021 el gobierno provincial anuncio la adjudicación para la construcción del Aeropuerto Internacional de Cargas de la ciudad de Concordia y el inicio de obras para el mes de diciembre de 2021, transcurridos cuatro meses de su adjudicación, sobre la obra existe un manto de silencio, no solo por que nunca comienzan las obras sino que tambien este Aeropuerto cumpla con su proposito original.

Lo mas grave es que de acuerdo a las características de la adjudicación en curso se invertirían U$a 29.000.000 para un aeropuerto donde no podrán operar aeronaves de gran porte , utilizadas por las flotas aéreas especificas que circulan por todo el mundo repartiendo cargas especificas en lo principales aeropuerto.

CONSTRUCCIÓN

Si bien no se preciso oficialmente con detalles ( por el apuro electoral de ese momento en anunciar el inicio de la construcción del aeropuerto y la costanera norte) Se habría adjudicado por 29.000 millones de dolares para dicha obra a un único oferente que seria la “conocida” empresa Lemiro P. Pietroboni , que jamas hizo obras de aeropuertos, a la que se le ajudican con cierta “frecuencia” varias obras provinciales.

Según fuentes consultadas, la obra así como esta proyectada seria una estafa, ya que no va a poder llegar ningún equipo mayor a los que operaban que ya no existen en Argentina. Es una obra que se realizaría solo para ocupar el dinero del B.I.D .

Según nuestras fuentes los equipos tipo FK 1000 como los de A.A. o los BAC de Austral y tambien aunque aterricen B 737 , no podrán ser cargueros ni despegar con PMD, pues no resistirían, ni la pista, plataformas, calles de rodaje o zonas de seguridad necesarias para este para ese tipo de operación. Solo Parana, por ser una Base Militar , tiene esa infraestructura, que esta desaprovechada. Ademas la parte operativa técnica solo la tienen ANAC o LAD empresas tipo AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 y estudios especializados, pues no puede fundamentar sin el respaldo de las reglamentaciones OACI.