Adoctrinamiento K: fuerte sesgo político en la “Noche de los Museos!!!”

Este fin de semana pudimos comprobar una vez más el desprecio del gobierno provincial representado a través del museo histórico de Paraná “Martiniano Leguizamon” en una triste y lamentable representación en un supuesto debate entre Urquiza y Ramírez dónde este último maltrata y desprecia al Gral Urquiza y su obra.

No podemos dejar de repudiar tamaña ofensa al padre fundador de la República Argentina, Coautor de la Constitución Nacional y primer presidente de la República. Es evidente que la política del oficialismo Jordanista está haciendo militancia partidaria utilizando nuestras instituciones y de esa manera desangrando el mentó mas glorioso de la historia entrerriana. (Cuando el Gral. Urquiza es maltratado por un pícaro bandido que fue López Jordan el cual no pasó de despreciable asesino y de buscar intereses personales en nombre de una pseudo revolución que no paso de acto de sedición.)

Desde el Mov Vecinalista “Justo José De Urquiza” expresamos; “Nuestro mayor reconocimiento a nuestro héroe nacional, a nuestro organizador y cumplimos con nuestra misión, dejando nuevamente bien claro que acá hay una sola historia, una sola del nacimiento y de la organización institucional de la “República Argentina”. Nos identifica la lucha por alcanzar la Entre Ríos que Urquiza soñó y no el revisionismo oficialista militante que ignora la historia entrerriana!!!

“Como pueblo que nos identificamos con esta Nación entendemos que deberíamos juntos defender y respetar mucho más nuestros emblemas, nuestros héroes que hicieron grande nuestra Patria, “no podemos dejar pasar ni volver a permitir este tipo de atropellos”, exigiendo a las autoridades del Estado provincial una pronta y profunda investigación para encontrar a los responsables de estos aberrantes hechos” y rever la actitud maniqueísta de creer poder reescribir nuestra historia o intentar llevar agua para su molino, que pretenden personajes eunucos, que se creen “mas allá del bien y el mal” como para utilizar los resortes del estado a su gusto con el fin de conseguir usufructo político de una manera miserable.

Mov Vecinalista “Justo José De Urquiza”

