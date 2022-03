Acuerdo con el FMI: ¿cómo votarán los entrerrianos?

El oficialismo eliminó el artículo de la ley que conseguiría respaldo parlamentario para el pack de medidas y convenció a Juntos. De lo contrario, la bancada opositora amenazaba con desbandarse entre el apoyo y el rechazo y la ley corría serio riesgo de no salir. El oficialismo no tiene siquiera a su interior consenso unánime para aprobar el Entendimiento con el Fondo.

El dictamen del consenso fue respaldado por todos los diputados entrerrianos que integraron el plenario de comisiones de Presupuesto y de Finanzas que discutió el proyecto: por el peronismo, Marcelo Casaretto y Blanca Osuna; por JxC, Rogelio Frigerio, Pedro Galimberti y Gustavo Hein.

Son cinco de las nueve bancas entrerrianas de la Cámara de Diputados que levantarán la mano por el Acuerdo con el FMI. De las cuatro restantes, tres estarían aseguradas con su voto a favor: la kirchnerista Carolina Gaillard, y la radical Gabriela Lena, que han explicitado el respaldo; y Marcela Ántola, que no ha opinado pero se alinearía a la posición generalizada de la UCR.

El voto entrerriano en duda es el de Tomás Ledesma, de La Cámpora. El joven legislador paranaense no se ha pronunciado sobre el proyecto de ley a pesar de la magnitud del tema, al contrario de sus colegas provinciales oficialistas, que han blanqueado su apoyo, con algunas diferencias de criterio.

El camporista, además, fue el único diputado peronista entrerriano que no se fotografió con el gobernador Gustavo Bordet cuando el mandatario fue a defender la ley al Congreso.

El bloque kirchnerista interno del Frente de Todos no anunció oficialmente su posición para la votación, aunque su jefe, Máximo Kirchner, anticipó el rechazo al pago de la deuda cuando renunció a la presidencia de la bancada oficialista al conocerse que su propio gobierno había llegado al entendimiento con el Fondo.

Las voces

De los nueve diputados entrerrianos el más convencido es Casaretto, que coordinó el debate de comisiones como secretario de Presupuesto y Hacienda. El ex ministro de Economía provincial define a la ley de pago al FMI como “necesaria para refinanciar la deuda y poder disponer de los fondos para la inversión productiva y continuar con el crecimiento”.

Casaretto se mostró confiado en las últimas horas: “contaremos con un quorum y una mayoría importante, para la aprobación de esta ley”, aseguró en las últimas horas, en momentos decisivos para el éxito del proyecto. Antes, el legislador albertista había comparado: “a diferencia del acuerdo de (Mauricio) Macri, que se trató entre cuatro paredes y en secreto”, con este proyecto “se van a dar todas las opiniones de todos, oficialistas, opositores. Va a ser discutida como nunca fue discutida otra ley”.

La también oficialista Carolina Gaillard, por su parte, dijo en el marco del 8M que compartió con Alberto Fernández en el distrito bonaerense de José C. Paz: “Es muy importante para nosotros lograr la aprobación del acuerdo con el FMI en Diputados para evitar el default. Estamos trabajando articuladamente para eso”.

Blanca Osuna también se alineó. “Voy a acompañar este proyecto de ley, no porque esté de acuerdo con la situación o el brete en el que la Argentina está a partir de esta toma tremenda de deuda que se hizo durante el gobierno de Macri, sino en el afán de resolver una cuestión que la Argentina necesita resolver. No hay muchas opciones”. En declaraciones a AM530, la ex intendenta de Paraná reconoció que “por una cuestión de obligación y de responsabilidad uno siempre tiene que ver la perspectiva”.

Por el lado del Juntos por el Cambio, desde el equipo de trabajo de Rogelio Frigerio habían adelantado este miércoles , minutos antes de que comience el debate en comisiones, que “si se va al default no va a ser por Juntos por el Cambio. Rogelio se abstendría en las medidas económicas que hay que llevar para lograr el Acuerdo”.

El propio ex ministro de Macri había dicho recientemente: “al kirchnerismo no le doy un cheque en blanco si la única idea que tiene es subir impuestos. El Acuerdo en sí mismo no soluciona ninguno de sus problemas de la Argentina sino que agranda la bomba del kirchnerismo a futuro”. Y había argumentado el eventual voto a favor: ““los argentinos ya sabemos que un default no es gratis”.

Gustavo Hein, el otro entrerriano del bloque del PRO en JxC, también justificó su apoyo, con un llamado al diálogo entre el gobierno y la oposición, postura reñida con el macrismo duro en la interna del PRO. “Muchas veces nuestras discusiones no se dan desde la intención de encontrar puntos en común sino de rechazar la postura del otro. Debemos empezar a discutir un modelo de país que le sirva a la gente. Que la soberbia no inunde la clase política”, expresó.

Los radicales Galimberti y Lena también se pronunciaron a favor, con consideraciones. El ex intendente de Chajarí afirmó que “Juntos por el Cambio evitará que el país entre en default y permitirá que el Gobierno logre el acuerdo con el FMI, sin avalar su plan económico”. Y añadió: “El acuerdo no es un cheque en blanco. Sólo soluciona la punta del iceberg de los problemas. Hay que bajar la inflación y reducir el gasto”.

Lena, también chajariense pero de otra facción interna radical, destacó la “gran responsabilidad institucional” de JxC al votarle el pago al FMI al Gobierno. Y argumentó que “lo contrario hubiese sido entrar en un default que hubiera afectado la vida de todos los argentinos, principalmente a los más vulnerables. Somos una oposición responsable, ejercemos nuestro rol pensando en lo mejor para los argentinos y el futuro del país, sin hacer cálculos ni poner trabas dañinas”.