Abrumado por la saturacion de la poblacion: “He decidido quitar todo cargo provincial de la factura de luz”

El gobernador Gustavo Bordet dio su discurso anual ante la Asamblea Legislativa y anunció que “no habrá ningún cargo en la factura de electricidad que corresponda a la provincia”. Invitó a los municipios a “hacer un esfuerzo con las tasas”.

Como lo establece la Constitución Provincial, el mandatario entrerriano ofreció su discurso anual ante la Asamblea Legislativa que componen las diputadas, los diputados, las senadoras y los senadores de la provincia. Como cada año, Bordet realizó un informe sobre el estado de la administración pública provincial y dió a conocer medidas de cara a su último año al frente del Poder Ejecutivo entrerriano.

El gobernador Gustavo Bordet inaugura el 144° período de sesiones ordinarias de la Legislatura entrerriana desde el Centro Provincial de Convenciones en Paraná, el que según confirmó, “Entre Ríos es un pueblo que mira al futuro desde los comienzos de la historia Nacional”.

POLÍTICAOficialismo y oposición presentes en la previa del discurso del gobernador“Entre Ríos es un pueblo que mira al futuro, nuestra provincia impulsó el trabajo para consolidar el gobierno democrático, republicano y federal. Dimos pasos decisivos para brindarle a los entrerrianos una provincia con futuro”, comenzó diciendo el gobernador.

En ese marco, remarcó que “desde el primer momento trabajamos para darle a Entre Ríos un programa de desarrollo que sea sostenible en el tiempo. La carta de navegación capaz de interpretar el tiempo que nos toca, conscientes de punto que partimos y del destino que queremos alcanzar”.

“Nuestro punto de partida fue en un contexto muy complejo La primera tarea que tuvimos que afrontar fue un profundo ordenamiento de las cuentas públicas, era indispensable para dejar atrás los reiterados retrasos en el tesoro provincial”, agregó.

“Iniciamos un proceso de reordenamiento en la planta de trabajadores del estado, que evidenció una caída del 2,7% entre diciembre de 2015 y diciembre de 2022. Todo eso sin despedir a ningún trabajador, priorizando ingresos en educación, la salud y la seguridad. Llevamos adelante un diálogo fecundo con las organizaciones gremiales el sector público. Esto nos facilitó y posibilito arribar sistemáticamente a acuerdos salariales acordes a la inflación. Cumplí la palabra empeñada y elevamos el salario de los trabajadores por encima de la inflación”, indicó.

Señaló que “establecimos un antes y un después en el reconocimiento de los derechos de nuestros jubilados, porque en nuestra gestión percibieron los aumentos de sus haberes en forma simultánea con los trabajadores activos. Este año tal y como lo comprometí, alcanzaremos la restitución de los 2 puntos de aportes patronales al IOSPER”.

“Esta reducción injusta sed llevó a cabo en los `90, debilitó los servicios de salud. Este compromiso que asumí fue un paso muy importante para que la principal obra social de la provincia pueda mejorar y brindar las prestaciones que necesitan sus afiliados y afiliadas”, indicó.

Ordenamiento fiscal

En este aspecto el mandatario provincial aseveró que “el gasto en funcionamiento del estado disminuyó un 22 por ciento, sin haber vulnerado los derechos de los trabajadores y además pudiendo cumplir con todos los compromisos del Estado, y llevando adelante un plan de obras publcias acorde a los ciudadanos”.

“Entre Ríos tiene un sano equilibrio fiscal y financiero ostenta una deuda por debajo de los limites que establece la ley de ordenamiento fiscal y no compromete las futuras ejecuciones presupuestarias de la provincia”.

Además, destacó que en 2015 la deuda representaba 1020 millones de dólares y en la actualidad representa 762 millones de dólares, y ahora descenderá a 648 Millones de dólares, es gracias a priorizar los intereses de los entrerrianos, la deuda será en diciembre de un 27 por ciento”.

En este sentido, el mandatario destacó que “mejoramos la calidad de la información fiscal y tuvimos las máximas calificaciones en transparencias”

“El sistema jubilatorio entrerriano requiere de una transformación que sea el resultado de un gran debate, garantizando la sustentabilidad sin quitar derechos y gracias a las cuestan publicas pudimos generar estrategias para desarrollo económico y humano”, sostuvo Bordet.

“La transparencia fortalece el vínculo de la política con la ciudadanía. Mejoramos la calidad de la información fiscal y las evaluaciones de los organismos reconocidos durante estos años nos dieron las máximas calificaciones en transparencia. Hemos comenzado a desandar un camino para cambiar situaciones de inequidad, pero que no es suficiente”, resaltó el mandatario.

Sistema jubilatorio

“El sistema jubilatorio entrerriano requiere de una profunda transformación que sea fruto de un gran debate: garantizar la sustentabilidad sin quitar derechos”, remarcó.

Consideró que “la política de cuidado de las cuentas públicas hizo que podamos generar una estrategia de desarrollo económico y humano, porque no hay uno sin el otro”.

Puertos

El gobernador manifiestó que “trabajamos sobre tres pilares: los puertos, la energía y los caminos como soporte a las economías de costos de las economías regionales”.

En cada uno de ellos “hicimos grandes obras. Pusimos operativos los tres principales puertos de ultramar: el de Concepción del Uruguay, el de Ibicuy y el de Diamante. Hubo obras de dragado y balizamiento”.

Anunció que “abriremos la convocatoria a las inversiones privadas o mixtas a la presentación de proyectos de inversión para fortalecer la estructura portuaria. Queremos avanzar en un polo polimodal en el sur de la provincia con conectividad vial y ferroviaria, es un proyecto que venimos trabajando con legisladores y representa una política de estado que desarrollarán las próximas gestiones”.

“Promovimos la provincia en los ámbitos de debate sobre la concesión de hidrovía. Logramos que comiencen los estudios para que Entre Ríos sea parte del canal troncal de la hiodrovía Paraná-Paraguay. Es la única provincia argentina que tiene acceso directo a dos canales de navegación, la del rio Uruguay y Paraná-Paraguay, ambos con acceso al Océano Atlántico”, dijo.

“Todo esto se complementará con el aeropuerto binacional de Concordia que está en marcha y con buen grado de avance. Permitirá la salida de nuestra exportación de arándanos y cítricos dulces y mejorará la comunicación de pasajeros para desarrollar la industria del turismo en la provincia”, manifestó.

Infraestructura Vial

En este eje, el gobernador detalló que “hace siete años que llevamos una inversión histórica en infraestructura vial con recursos financieros internacionales y principalmente propios. Desde 2019 el presidente transfirió recurso s para continu8ar la autovía 18 y repavimentar rustas provinciales para los caminos de la producción de Entre Ríos”

“Desde 2016 a 2020 se construyeron más de 900 caminos entre rutas, accesos, alcantarillas, y calles”, sostuvo al tiempo que ejemplificó que “los accesos sur y norte de Paraná, accesos de Concordia, Concepción del Uruguay y La Paz”, son algunos de ellos. Además, sostuvo que ejecutarán 40 nuevo os accesos en ciudades y pueblos”.

Además, mencionó que se trabaja en la obra gasífera más importante de los últimos 25 años “gasoducto productivo del noreste entrerriano entre Los Conquistadores y federal. Generará un cierre en el gasoducto del río Uruguay y permitirá la producción de gas en una zona agroindustrial”.

En este sentido señaló que “se revocará el contrato con GasNea, por la falta de inversiones que la empresa que no realizó ya que todas las inversiones fueron hechas por el Estado provincial”. E hizo referencia a la tarifa de electricidad.

Gas y energía eléctrica

“Incrementamos la infraestructura en gas y electricidad en todo el territorio provincial, priorizando el servicio en zonas rurales y parques industriales para que puedan radicarse empresas e industrias que generen empleos”, dijo.

Comentó que “30 localidades accedieron al gas por primera vez o tuvieron ampliaciones en redes ya existentes.se trabaja en el gasoducto productivo del noreste entrerriano entre Los Conquistadores y Chajari. Permitirá la provisión de gas en una zona industrial”.

“He decidido revocar el contrato con GasNea por las faltas de inversiones que la empresa concesionaria había realizado. Todas las inversiones las ha realizado el estado provincial en los últimos años y la empresa de gas de la provincia está perfectamente capacitada para realizar la concesión que hoy se ejecuta”, dijo.”

Indicó que “otorgamos financiamiento para obras de electrificación rural. Este año tendremos una inversión total de mil millones de pesos”.

En materia energética remarcó que “quiero ratificar que Salto Grande es de los entrerrianos y esta debe ser una tarea que nos debe unir a todas las fuerzas políticas. No puede seguir sucediendo que paguemos una tarifa eléctrica totalmente inequitativa, cuando en el AMBA está subsidiada”.

“Llevamos a cabo una política de subsidios tarifarios de auxilio a sectores privados, industrias y economías regionales. Hoy 120 mil hogares entrerrianos están alcanzados por una tarifa social. Uno de cada cuatro medidores tiene un subsidio que afronta con fondos propios”, indicó.

Y confirmó: “He decidido suspender el aumento que estaba previsto en la tarifa energética, pero además he decidido quitar todo cargo provincial de la factura de luz que reciben los consumidores”.

“No habrá ningún cargo en la factura de electricidad que corresponda a la provincia. Invito a los municipios a hacer un esfuerzo con las tasas municipales”, agregó.

Agua y cloacas

“Nuestro plan de gobierno articulado a diario con intendentes y legisladores de todo el arco político incluyó obras de agua potable y saneamiento para que todos los entrerrianos tengan acceso a los servicios esenciales”, dijo.

Contó que “está en plena ejecución el Acueducto Metropolitano de Paraná que posibilitará que 300 mil vecinos de Paraná y la zona circundante tengan acceso al agua”.

“Seguimos implementando el programa de saneamiento del rio Uruguay, que beneficiará a Gualeguaychú, Concordia, Concepción del Uruguay y San José. Ejecutamos obras de defensa contra inundaciones y desagües pluviales y brindamos un servicio de infraestructura urbana en distintos puntos de la provincia”, manifestó.

“Inauguramos la Defensa Norte de Concepción del Uruguay y está próxima finalizar la Defensa de Villa Paranacito”, remarcó.

Llevamos “delante obras de sistematización de arroyos de Paraná, Concordia y Victoria para que cientos de familias dejen de verse afectadas por crecidas de arroyos”.

Viviendas

Más delante en su discurso, Bordet mencionó que “a través del programa provincial Primero Tu Casa llevamos construidas más de mil viviendas en 60 localidades y hay una cifra similar en ejecución en 30 localidades ya en proceso de licitación otras 400 en 17 comunas, todo con fondos provinciales”.

“En 2019 Nación tuvo una política habitacional y Entre Ríos fue beneficiadas con 2200 viviendas, muchas en ejecución y estarán distribuidas en 60 localidades. Gracias a esta política impulsamos la cadena de valor de la construcción de casas de madera, que permite industrialización de esta materia prima, son logros que permiten crear fuentes de empleo”, mencionó.

“Los entrerrianos reclaman trabajo digno y por eso decidimos promover la actividad económica de la provincia e impulsamos medidas de alivio fiscal y mejora de la competitividad de empresas, comercios e industrias”, dijo al recordar la promulgación de la Ley de Emplazamiento Industriales que busca fortalecer los emplazamientos industriales, mejorando las condiciones impositivitas para la provincia”, expresó el mandatario.

Agroindustria

“El campo y su industria asociada son actores centrales en la economía de Entre Ríos, hay miles de empresas de emprendedores y por eso acompañamos a todas las cadenas de valor que componen la agroindustria”, dijo Bordet.

“Estamos siempre al lado del sector productivo ante las contingencias climáticas, inundaciones y sequias, hoy por la bajante histórica subsidiados junto a nación las tasas de interés de nuevas líneas crediticias”, sostuvo el mandatario y anunció que “enviare un proyecto de ley para que los productores que hayan estado durante dos periodos en situación de emergencia agropecuaria sean considerados en la categoría de desastres y sean considerado para la obtención de herramientas para recomponer su capital de trabajo y que además sean eximidos de los vencimiento de los impuestos rural de 2022.

Turismo y comercio

“Solo en enero ingresaron a Entre Ríos más de un millón de turistas, es la actividad que más puestos de trabajo genera. Acompañamos al sector privado en su permanente esfuerzo por crecer en inversiones, servicios e infraestructura”, comenzó diciendo el gobernador.

Dijo que “escuchamos las demandas y propuestas porque al futuro lo hacemos entre todos. Todo lo que realizamos estos años apuntó a fortalecer esos sectores claves. Pusimos el Fondo de Garantía de Entre Ríos, es una herramienta que otorga garantía a micro, pequeñas y medianas empresas para que puedan acceder a financiamiento y al mercado de capitales”

En materia de exportaciones “desarrollamos una amplia agenda de relaciones exteriores, acompañamos a empresarios y empresarias en ferias internacionales, misiones comerciales para abrir nuevos mercados”.

En 2015 “Entre Ríos le vendió al mundo un volumen de 2,8 millones de toneladas, mientas que en 2022, pandemia mediante, las exportaciones aumentaron hasta superar los 4 millones de toneladas”.

Comentó que “aplicamos medidas directas para motorizar el consumo en los comercios radicados en nuestra provincia. Decidimos implementar la Billetera Entre Ríos, que tiene descuentos en alimentos y medicamentos, ahora agregamos librería. Es para que las familias entrerrianas tengan descuentos de hasta 20 mil pesos mensuales, si hablamos de una familia tipo”.

Educación e inclusión social

En este punto, Bordet señaló que, a pesar del aislamiento social obligatorio, por la pandemia, la escuela pudo reconvertirse rápidamente y se concretó un plan basado en la igualdad de oportunidades, en ciencia, invocación tecnológica y las escuelas técnicas”

Además, se recategorizó el trabajo docente: “se concretó un aumento para la docencia entrerriana de cinco puntos por encima de la inflación y estamos seguros que este año llegaremos rápidamente a un acuerdo que permita mejorar el salario acompañamiento el trabajo inflacionario”.

En esta ocasión, también hizo referencia a la extensión de la jornada escolar: “representará 38 días más de clases al año, y para acompañar este proceso realizamos obras en pequeñas y grandes localidades”

“Finalizamos 16 unidades educativas de nivel inicial, tenemos 11 más en ecuación; además la construcción del campus de la UADER será una realidad”, comunicó el mandatario al tiempo que agregó que se construyeron edificios escolares en pequeñas comunidades. Además, mencionó que junto al Conicet participa de becas para doctorados.

Salud

En este aspecto, el mandatario detalló que “basamos nuestra política en la salud como un derecho humano. Dejamos una transformación importante en infraestructura y la incorporación de más de 150 ambulancias”. Además, anticipó que se terminará el Hospital del Bicentenario de Gualeguaychú.

“Promovimos la regularización de más de mil trabajadores del sector y se sancionó la Ley de Enfermería”, aseveró y comunicó que “logramos una reducción histórica de la mortalidad infantil”.

Ley de niñez

En función de lo comprometido en en 2017, el mandatario dijo que enviará a la legislatura un proyecto para modificar la ley de Niñez con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las niñas y los niños. Entre otras innovaciones, esta nueva norma incluirá la creación de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes.

Ambiente

En materia ambiental, dio a conocer que se reglamentó la ley 10.671, que incorpora a la categoría de reserva de usos múltiples a los humedales e islas de Victoria con un plan de manejo sustentable fruto de “de un extenso trabajo de diálogo y articulación entre todos los sectores de la zona. Esto brindará directrices claras sobre las actividades que se pueden desarrollar, y cómo hacerlas, con los criterios necesarios para preservar este espacio fundamental para la vida”, remarcó.

Bomberos voluntarios

Comunicó que elevará un proyecto para una nueva ley de Bomberos Voluntarios que reemplace a la actual, el cual se está enviando a la legislatura. El proyecto que pretende reemplazar a la norma que data de 1987, busca actualizar el funcionamiento de las Asociaciones de Bomberos Voluntarios en Entre Ríos y su vinculación con el Estado provincial.

Calidad institucional

La calidad institucional, fue otro de los ejes de importancia resaltados por el mandatario, considerando que “el respeto por las instituciones hace a la calidad democrática de la provincia”. Entre las principales políticas en este sentido enumeró la creación de comunas, la creación de nuevos municipios y destacó en un párrafo aparte el proceso para establecer la colonia productiva Guardamonte, señalando que “después de 60 años, Entre Ríos volvió a ver nacer una nueva colonia”.

Iniciativas como el Juicio por Jurados y los llamados a concursos públicos de oposición y antecedentes para cubrir cargos de control de la administración pública, como el Tribunal de Cuentas, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución Provincial de 2008, fueron otras de las acciones de gobierno resaltadas en ese marco.

En orden de cosas, agradeció a la vicegobernadora Laura Stratta, quien fue una pieza fundamental en la sanción de normas “que cambiaron el modo de ver y practicar la política”, como la Ley de Paridad Integral y el nuevo régimen de prevención de la violencia, que ubica a Entre Ríos a la vanguardia de la legislación del resto del país.

“Entre Ríos tiene un orden fiscal y financiero que permite proyectar”, expresó Bordet

Luego de haber dado su discurso anual ante la Asamblea Legislativa, el gobernador Gustavo Bordet, expresó a la prensa: “Muy emocionado, es un momento donde podemos vincularnos con la sociedad, donde se pueden plantear los objetivos que aún nos quedan pendientes y en una apretada síntesis contar lo que se ha hecho y fundamentalmente lo que mencionaba como legado que deja nuestra gestión: que tiene que ver con el orden, los consensos, que tiene que ver con el trabajo que se realizó en políticas de género, con las obras de infraestructura, el apoyo a nuestros sectores productivos, con el trabajo mancomunado con las organizaciones gremiales y los sindicatos. Fundamentalmente para vivir en una provincia en paz, con nuestras familias y con la proyección de futuro para nuestros hijos y nietos”.

“Entre Ríos es una provincia que siempre acogió a distintos contingentes de inmigrantes que vinieron y este es el objetivo que tenemos, seguir trabajando todos juntos para que nuestra provincia pueda tener un gran desarrollo y que, quien me suceda en el futuro, pueda hacer las cosas mejor y podamos vivir en una gran provincia como la nuestra”.

Respecto a la energía: “Los cargos que tiene la factura de luz de la provincia, es de un 13%, no hay otro cargo que tenga la provincia y que esto se aplica a obras de gas y energía eléctrica, no es un impuesto. Lo eliminaremos durante el tiempo que dure mi gestión, quién me suceda, después tiene la facultad de continuar con la aplicación del FEDER, porque no quiero comprometer gestiones futuras; y también para los municipios, tener una reducción al menos en este tiempo, de lo que significan las tasas municipales que en algunos casos alcanza el 24% del total de la factura de luz y en otros casos lo supera”.

“No quiero dejar de mencionar que hay una gran inequidad en nuestra tarifa eléctrica porque hay un subsidio enorme al conurbano y ciudad de Buenos Aires, en detrimento a las provincias Argentinas; Salto Grande, que produce la energía en Entre Ríos, se le paga una cifra irrisoria y nuestra empresa, Enersa, tiene que comprar el valor de la energía, con lo cual hay que multiplicarlo por más de cincuenta veces”.

“Una provincia saneada, con una deuda que es perfectamente amortizable. Entre Ríos ya comenzó a pagar el capital de esa deuda, una provincia donde hay obras en marcha, fondos presupuestarios asignados y mucha previsibilidad, esto es fundamental ya que hace a la viabilidad de una provincia como la de Entre Ríos, sino, tener las penurias para poder frente a los gastos corrientes. Hoy, la provincia tiene un orden fiscal y financiero que le permite proyectar el futuro”.

Respecto a la salud pública, explicó: “Antes, durante y después de la pandemia, tuvimos un fuerte impulso a la salud. En obras de infraestructura, como terminar el hospital de Gualeguaychú, que concluyó antes de fin de año, terminar por completo el Hospital La Baxada, aportar en equipamiento más de 150 ambulancias en todo el territorio, pero también darle jerarquía a nuestro personal, que trabaja todos los días en hospitales y centros de salud, es por eso que, dispusimos el pasa a planta, de más de mil profesionales que estaban de manera irregular, desde hacía decena de años y, por otro lado, sancionar un viejo reclamo del sector, como la ley de enfermería”.

En cuanto a la caída del contrato con Gas Nea: “A fines del año pasado rescindimos el contrato con la empresa concesionaria de gas, Gas Nea, y ahora entramos en un periodo de negociación donde interviene el ente nacional regulador de gas y también la Secretaria de Energía de la Nación, ofrecemos prestar el servicio de gas con Secza, que es la empresa provincial del Estado y está en perfectas condiciones de llevarlo adelante”.

Respondiendo a la pregunta de qué es lo medular que se impulsas desde el gobierno, Bordet respondió: “Todo lo que tienen que ver con políticas de obra pública, apoyo a las economías regionales, subsidios de tasas, subsidio al consumo como Billetera Entre Ríos, políticas socio sanitarias para la población, aspectos culturales, recreativos, deportivos, para una provincia ordenada y en marcha”.

Por otro lado, indicó que “estuve cenando con el presidente Alberto Fernández el lunes y con otros gobernadores, donde hablamos de varios temas institucionales y políticos también”.

En cuanto a la convocatoria a elecciones, expresó: “Todavía falta mucho, es el 27 de abril y todavía estoy abocado a la gestión. Quienes tienen objetivos para candidaturas me parece lógico y razonable que puedan estar recorriendo la provincia, pero mi objetivo, hoy, es seguir trabajando en la gestión para cumplir en todo lo que hoy nos comprometimos”.

A la pregunta, si tuviera que resumir los siete años de gestión, el gobernador apuntó: “Orden, transparencia, obra pública, apoyo a los sectores productivos y contención socio sanitaria a la población”.

En tanto, a quien le suceda: “Ojalá quien nos suceda haga mejor las cosas que yo, aspiro a que Entre Ríos pueda tener grandes gobernantes que continuemos esta senda de trabajo. Ustedes pueden ver que en el mensaje de hoy no hay chicanas, no se trata de echar culpas, se trata de mirar para adelante. La sociedad nos está reclamando que resolvamos los problemas, y la forma de resolver estos problemas es mirar para adelante y hacerlo con mucho trabajo y esfuerzo”.

Kueider: “Se trabaja para reducir la tarifa de luz”

El senador nacional por el Frente de Todos, Edgardo Kueider, expresó que “el tema de Salto Grande es específico de Entre Ríos, pero además he presentado un proyecto de ley para que el estado nacional tome otro tipo de medidas, como por ejemplo reducir el IVA del 21% actual al 5%, lo que significaría un 16% menos en la tarifa eléctrica”.

Comentó que “además, planteo eliminar la posibilidad de que las distribuidoras cobren a través de la boleta de luz los impuestos municipales, como ser la tasa de alumbrado público, lo cual reduciría en algunas ciudades el 16% y en otras el 12% la tarifa”.

“Planteo también el incremento de regalías y recálculo de cómo le paga nación a Salto Grande por la generación de energía. Hoy le paga un poco más de 700 pesos y la vende a 13 mil pesos”, dijo.

Sobre el mensaje del gobernador, indicó que “ha tomado medidas concretas, ha manifestado que en la boleta de luz no habrá componentes impositivos de la provincia e invitó a los municipios a que hagan lo mismo. Eso generaría una reducción en la boleta de luz”.

“Si todos logramos sacar adelante el proyecto que presenté, en unos meses todos vamos a estar hablando de una boleta de luz razonable, siendo que somos una provincia generadora de energía”, finalizó.

Lena: “No vamos a sesionar hasta tanto no levanten el juicio político a la Corte”

La diputada nacional Gabriela Lena, de Juntos por el Cambio, remarcó que “el mensaje del gobernador fue un poco raro teniendo en cuenta que uno recorre la provincia y no tiene la sensación que el mandatario nos marca. Ojalá este año todas las ideas y deseos que él tiene se puedan llevar adelante”.

“Este año nosotros estamos en una situaciónn en el Congreso de la Nación tratando un tema que no le interesa a la gente y es el juicio a la Corte. La oposición tiene un mandato de la mesa de Juntos por el Cambio que no vamos a sesionar hasta tanto no levanten el juicio político”, dijo.

fuente : el once