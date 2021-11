A un año de la dudosa muerte del director de Criminalística de Gendarmería, todo es silencio.

Hace una ño que murío el Director de Criminalística de Gendarmería que sostenía que la muerte de Nisman fue homicidio

El director de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería, el comandante general Orlando Caballero fue quien dirigió junto a Alejandro Piñeiro las pericias que se realizaron junto a otros 27 peritos por la muerte del fiscal Alberto Nisman.

En este sentido, Caballero el año pasado, debía dar explicaciones sobre la pericia ya que le fuera solicitado por el fiscal Eduardo Taiano, pero no lo hizo y lo volvieron a citar. Sin embargo, falleció el miércoles 11 de noviembre de 2020 a la mañana, exactamente a las 8.21 horas, según el parte de Gendarmería, aparentemente de coronavirus, aunque sigue siendo toda una incertidumbre.

“El problema es que de las pericias no se desprendía ninguna conclusión por lo que no es claro lo que hicieron o lo que quisieron tapar. O sea 27 peritos más los dos que dirigían no pudieron determinar las causales de muerte del fiscal”, sostuvieron en ese momento.

Recordemos que posteriormente también fue atacado otro gendarme perito quien denunció irregularidades en el caso Nisman: se trata de Gustavo Ariel Bursztyn, quien comentó que le martillaron un arma en el baño y luego lo arrojaron por la escalera del edificio Centinela.

Pero eso no es todo, también el último martes anterior al 11 de noviembre 2020, perpetuaron otro ataque y quisieron asesinar al abogado del perito Bursztyn. Se trata del doctor Luis Daniel de Urquiza, a quien le tiraron dos tiros y uno le dio en el hombro.

Por último, también se desprendía otro hecho a partir de las investigaciones contra Gendarmería por parte de Burzstyn: denunciaron en ese momento a la cúpula mayor por torturas a un detenido, a quien lo picanearon dejando importantes marcas en su cuerpo y la investigación había comenzado su curso.

Al cumplirse un año de todos estos sucesos queda el testimonio periodístico, sin obtener ninguna novedad ante hechos tan graves producidos en democracia de Argentina.

