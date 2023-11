A la Justicia electoral le preocupa la agitación del fantasma del fraude

COMPARTIR

La Cámara Nacional Electoral teme que se quiebre la confianza del público en el sistema. La tropa libertaria y la sospecha como estrategia.

En vísperas del ballotage del 19 de noviembre, que podría arrojar un resultado ajustado del mano a mano que disputarán Sergio Massa y Javier Milei, crece en la Justicia electoral la preocupación por la agitación del fantasma del fraude. Se trata de una espada que viene blandiendo La Libertad Avanza desde antes de la primera vuelta para embarrar la cancha de manera que resulte fértil para, en caso de un cabeza a cabeza desfavorable, cuestionar el sistema por presuntamente vulnerable.

“Es sólido”, sostienen fuentes de la Cámara Nacional Electoral(CNE), pero admiten que el tribunal teme que esas acciones, combinadas con “la desinformación”, deriven en la instalación del fraude como posibilidad. En otros términos, que se quiebre la confianza del público en un sistema que, destacan, acredita un altísimo nivel de fiabilidad desde la restauración de la democracia, en 1983, y sorprendió por el bajísimo nivel de conflictividad registrado en los comicios nacionales del 22 de octubre.

En ese punto, la Justicia electoral coincide con las autoridades del Gobierno que tienen a cargo el escrutinio provisorio, un procedimiento que la CNE preferiría controlar y que, siempre se encarga de recordar, no es oficial, no tiene validez legal -no todo es color de rosa en la relación entre los dos poderes-.

En una entrevista , el director nacional electoral, Marcos Schiavi, aseguró que “los planteos sobre fraude son injustificados e inverosímiles”.

Sin embargo, como reseñó Gabriela Pepe en la introducción de esa nota, horas después de la primera vuelta, “cuentas vinculadas a La Libertad Avanza (LLA) sembraron dudas sobre la transparencia del proceso electoral y cuestionaron los resultados provisorios, que dieron como ganador a Sergio Massa, con el 36,68% de los votos, y ubicaron en segundo lugar a Javier Milei, con 29,98%. Se habló de ‘microfraude’ y de irregularidades y los representantes del libertario hicieron una presentación ante la Dirección Nacional Electoral (DINE) para pedir un reaseguro de cara al ballotage del 19 de noviembre”.

Las denuncias fueron desestimadas por la Justicia, que emitió un comunicado en el que, además, recordó que “el único escrutinio válido es el definitivo”.

La agitación había empezado antes. Como reveló Mauricio Cantando el 20 de octubre, dos días antes de la votación, el equipo del candidato ultraderechista hacía circular la idea de que “el escrutinio provisorio podría ser manipulado”.

En la CNE reconocen que el sistema tiene fortalezas y también debilidades y que puede ser mejorado. De hecho, el tribunal considera necesario el reemplazo de la actual boleta sábana por la boleta única y espera que la política aproveche un año no electoral para darse ese debate.

También reconocen que la fiscalización de las elecciones se ha vuelto más compleja desde el estallido del bipartidismo. Sin embargo, califican de “sólido” al sistema de control que involucra a presidentes de mesa con independencia partidaria debidamente comprobada y termina en el recuento definitivo con la verificación, urna por urna, de cada acta firmada por fiscales de cada una de las agrupaciones intervinientes.

El tribunal hace énfasis en una distinción clave: una cosa son las irregularidades y los delitos, que se resuelven caso por caso en los juzgados competentes de todo el país, y otra es un fraude, que implica la distorsión del resultado de una votación. Concretamente, que una fuerza que perdió termine ganando. “Decir que un solo voto configura un fraude es un error grave”, grafica una fuente de la CNE.

